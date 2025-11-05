Законопроєкт №13532, який значно посилює державну підтримку сімей з дітьми та створює умови для підвищення народжуваності сьогодні ухвалила в цілому Верховна Рада України. Головна новація — суттєве збільшення одноразової виплати при народженні дитини, яка з 1 січня 2026 року становитиме 50 000 гривень. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Завтра.UA.

За ухвалення документа проголосували 294 народні депутати.

50 000 грн: Новий розмір одноразової допомоги

Ключовим рішенням законопроєкту є встановлення фіксованої, значно вищої одноразової виплати:

50 000 грн – одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.

Ця зміна приходить на зміну попередній системі, яку, як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, що повідомив про успішне голосування, багато років вважали “приниженням” для матерів.

«ДОТИСЛИ! Скільки разів я підіймав це питання в Раді… Два роки боротьби за це. Бо виплата 860 грн матерям – це просто приниження, цих грошей не вистачить навіть, щоб тиждень прогодувати дитину. І ось нарешті нас почули!» – прокоментував нардеп.

Підтримка до одного року: щомісячна допомога

Законопроєкт також вводить нову щомісячну допомогу для догляду за немовлям:

7 000 грн/міс – допомога для догляду за дитиною до 1 року.

– допомога для догляду за дитиною до 1 року. 10 500 грн/міс – для дитини з інвалідністю (застосовується коефіцієнт 1,5).

Перехідний період

Для сімей, чиї діти народилися у 2025 році і на 1 січня 2026 року ще не досягли однорічного віку, передбачено перехідний механізм:

Батьки продовжують отримувати поточні 860 грн щомісячної допомоги ДОДАТКОВО до 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

Програми «єЯсла» та «Пакунок школяра»: інші новації

Крім виплат при народженні та до року, закон запроваджує низку інших програм, спрямованих на підтримку сімей та поєднання батьківства з професійною діяльністю:

«єЯсла» : 8 000 грн/міс – цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років . Кошти можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. 12 000 грн/міс – для дітей з інвалідністю.

: «Пакунок малюка» : Надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості. Можна буде отримати з 36 тижня вагітності .

: «Пакунок школяра» : 5 000 грн – одноразова виплата для учнів 1 класу .

: Допомога по вагітності та пологах : 7 000 грн – для жінок, які не працюють офіційно . Виплачується за 70 днів до пологів.

:

Ухвалення законопроєкту №13532 є рішучим кроком держави у напрямку соціальної підтримки та створення сприятливих умов для зростання народжуваності в Україні.

