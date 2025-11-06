У ніч на 6 листопада 2025 року Росія стала об’єктом атаки “добрих” дронів. Цього разу під ударом опинилася Костромська ДРЕС у місті Волгореченськ Костромської області, яка є третьою за встановленою потужністю тепловою електростанцією в РФ, інформує Завтра.UA.

Атака на Костромську ДРЕС

За повідомленнями місцевих жителів та аналізом кадрів очевидців, вночі у Волгореченську було чути зву

ки, схожі на роботу захисної системи, і кілька гучних “хлопків”. Про це, зокрема, інформує ТГ-канал ASTRA.

Очевидці фіксують пожежу: Місцеві жителі оприлюднили фото та відео, на яких видно вогняне зарево над територією Костромської ДРЕС. Це свідчить про серйозні наслідки атаки.

Місцеві жителі оприлюднили фото та відео, на яких видно вогняне зарево над територією Костромської ДРЕС. Це свідчить про серйозні наслідки атаки. Реакція влади: Губернатор Костромської області підтвердив факт атаки безпілотників на Волгореченськ. Він заявив, що оперативні служби наразі “усувають наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури”. При цьому, за його словами, електропостачання не порушено, постраждалих немає.

Костромська ДРЕС: ключові дані

Костромська ДРЕС (або ГРЕС, як її частіше називають у російських джерелах) є критично важливим об’єктом енергосистеми Росії:

Потужність: Встановлена потужність електростанції становить близько 3600-3720 МВт , що робить її третьою найбільшою тепловою електростанцією на території Російської Федерації (після Сургутської ДРЕС-2 та Рефтинської ДРЕС).

Встановлена потужність електростанції становить близько , що робить її тепловою електростанцією на території Російської Федерації (після Сургутської ДРЕС-2 та Рефтинської ДРЕС). Значення: Станція забезпечує електроенергією значну частину Центрального регіону Росії та є важливим елементом енергетичної інфраструктури країни.

Атака на такий значний об’єкт, незважаючи на заяви влади про відсутність порушень у електропостачанні, є черговим свідченням вразливості російської стратегічної інфраструктури.

Нагадаймо, раніше стало відомо про удар по російській військовій економіці: порт Туапсе зупинив експорт палива після атаки дронів СБУ.