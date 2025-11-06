Цинічне розкрадання під час війни: вісім осіб, включно з військовими та чиновниками, викрито на масштабній схемі привласнення 15,6 мільйона гривень. Ці кошти були виділені місцевими громадами на критично необхідну закупівлю безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) для потреб Збройних Сил України, інформує Завтра.UA.

Організація схеми: військовий та посадовці громад

За даними слідства, у червні 2023 року військовослужбовець однієї з військових частин, керуючись корисливими мотивами, створив організовану злочинну групу. До її складу увійшли:

Посадові особи територіальних громад Сумського району.

територіальних громад Сумського району. Фізичні особи-підприємці (ФОП).

Метою цього об’єднання було незаконне заволодіння коштами місцевих бюджетів, які громади виділили на придбання критично важливих квадрокоптерів нібито для потреб військової частини, де служив організатор.

Механізм розкрадання: фіктивні документи та легалізація

Учасники групи діяли за чітко відпрацьованою схемою, що ґрунтувалася на підробці офіційних документів, демонструючи цинізм та зневагу до потреб оборони країни під час повномасштабної війни:

Підробка документів: Зловмисники готували фіктивні договори купівлі-продажу, видаткові накладні та інші офіційні документи від імені військової частини. Перерахування коштів: На підставі цих підроблених паперів кошти з рахунків чотирьох територіальних громад були перераховані на рахунки підконтрольних ФОП. Привласнення та легалізація: Жодних безпілотників на адресу військової частини поставлено не було. Натомість, кошти були привласнені та легалізовані через проведення низки фінансових операцій.

Внаслідок цих протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму 15,6 мільйона гривень. Це кошти, які мали зміцнити обороноздатність українських захисників.

Правова кваліфікація та загроза покарання

Наразі Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГСУ НП України та ДКР НП України повідомлено про підозру вісьмом особам.

Дії зловмисників кваліфіковані за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України, що стосуються корупційних та фінансових злочинів:

Ч. 5 ст. 191 КК України: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Ч. 2 ст. 209 КК України: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України: Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Ч.ч 1, 2 ст. 366 КК України: Службове підроблення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За скоєне підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

