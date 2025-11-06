Гучний корупційний скандал у оборонному секторі: до суду передано справу щодо екс-посадовця Міністерства оборони та керівника держпідприємства. Слідство звинувачує фігурантів у завданні державі збитків у розмірі понад 187 мільйонів гривень через закупівлю неякісних кулеметів. Ця зброя, призначена для захисників на фронті, виявилася непридатною, що є прямим наслідком зловживання службовим становищем, інформує Завтра.UA.

Збитки на 187 мільйонів та сумнівна закупівля

За даними слідства, посадовці організували укладення договору на поставку 400 кулеметів для Сил оборони. Проте, як виявилося, значна частина цієї зброї не відповідала необхідним вимогам та була непридатною до використання в бойових умовах.

Загальні збитки державі від цієї оборудки оцінюються в понад 187 мільйонів гривень. Хоча частину коштів згодом держпідприємство повернуло, факт постачання недієвої зброї в умовах повномасштабної війни викликає особливе обурення.

“Загроза життю військових”: неприпустимість зловживань

Прокурор у справі наголосив на критичності протиправних дій посадовців, які могли безпосередньо загрожувати життю та здоров’ю українських захисників:

«Протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю і здоров’ю самих бійців. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових», – йдеться в його заяві.

Цей інцидент є яскравим прикладом корупційної схеми, де особиста нажива ставиться вище за боєздатність армії та безпеку військовослужбовців.

Розслідування триває: справа про протитанкові установки

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони не зупиняється на цьому кейсі. Наразі також триває розслідування щодо іншого епізоду – постачання ЗСУ непридатних протитанкових ракетних установок. Сума збитків у цій справі становить понад 90 мільйонів гривень.

Обидва випадки підкреслюють системні проблеми з контролем за якістю військових поставок та гостроту питання боротьби з корупцією у секторі оборони, особливо в умовах воєнного стану.

