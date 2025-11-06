Покровськ, один з останніх великих міських центрів Донецької області під контролем Києва, опинився у критичній ситуації. Російська піхота просувається в місто, і, за оцінками експертів, воно може протриматися “лічені дні”. Зміна тактики Москви, спрямована на зрив української логістики, приносить плоди після шести місяців зусиль, пише The Washington Post та Le Monde, інформує Завтра.UA.

Критична ситуація на фронті: місто ззяте у кліщі

Покровськ та прилегла агломерація з Мирноградом, що колись налічували 100 000 осіб, опинилися в оперативних “кліщах”. Сотні російських піхотинців інфільтруються з південного та східного флангів, а місто потрапило під загрозу повного оточення.

Проникнення Піхоти: Піхотні підрозділи РФ вже проникли в місто.

Піхотні підрозділи РФ вже проникли в місто. Загроза Падіння: Існує висока ймовірність, що Покровськ може впасти протягом кількох днів .

Існує висока ймовірність, що Покровськ може впасти . Логістичний Вузол: Покровськ є важливим залізничним та логістичним вузлом, його захоплення може стати плацдармом для наступу РФ на Дніпропетровську область.

Покровськ є важливим залізничним та логістичним вузлом, його захоплення може стати плацдармом для наступу РФ на Дніпропетровську область. Майже Оточення: Хоча повного оточення немає – ЗСУ утримують вузький перешийок (1-3 км) на півночі для логістики – цей маршрут постійно перебуває під вогнем російських безпілотників, що ускладнює постачання.

Le Monde: Покровськ може стати першим великим українським населеним пунктом, захопленим російською армією з часів Авдіївки у лютому 2024 року.

Візит Зеленського та дилема ЗСУ: “воювати чи рятувати війська”

У вівторок, 4 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав район Покровська, наголосивши у Telegram: “Це наша країна, це наш східний фланг, і ми зробимо все можливе, щоб він залишався українським”. Він також заявив, що російські сили переважають українців у співвідношенні 8 до 1, хоча й спростував заяви російського генштабу про повне оточення.

Українські військові зіткнулися з “дуже складною дилемою” – заявив Микола Бєлєсков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Покровськ був бастіоном опору, і його втрата буде пропагандистською перемогою Москви. Однак експерти закликають Київ обирати між утриманням території та збереженням життя своїх солдатів.

Ризик Великих Втрат: Перебування в місті під час вуличних боїв несе ризики великих втрат для ЗСУ, які вже стикаються з нестачею особового складу.

Перебування в місті під час вуличних боїв несе ризики великих втрат для ЗСУ, які вже стикаються з нестачею особового складу. Тактичний Відступ: Деякі експерти, як-от Майкл Кофман з Фонду Карнегі, стверджують, що настав час тактично відступати та зберегти сили для майбутніх битв.

Деякі експерти, як-от Майкл Кофман з Фонду Карнегі, стверджують, що настав час тактично відступати та зберегти сили для майбутніх битв. Нові Оборонні Позиції: Відхід може дозволити ЗСУ скоротити лінію фронту, покращити логістику та створити нові міцні плацдарми до зими.

Загроза “ефекту доміно” та політичний вплив

Втрата Покровська і Мирнограда може спричинити “ефект доміно”, коли в українській обороні з’явиться “діра”, а російські сили закріпляться у бетонних фортифікаціях, які раніше належали ЗСУ.

Подальший наступ: Російський контроль над містом може відкрити шлях для просування до менш захищених Дніпропетровської та Запорізької областей.

Російський контроль над містом може відкрити шлях для просування до менш захищених Дніпропетровської та Запорізької областей. Пропагандистська перемога: Втрата Покровська стане найбільшим містом, захопленим Росією з часів Бахмута. Путін може використати це для впливу на західних партнерів, закликаючи до перемовин щодо відмови від усієї Донецької області та посилюючи тиск щодо скасування санкцій.

Еміль Кастехельмі (Black Bird Group): “На цьому етапі українські війська повинні відступати, а не намагатися залишатися в кишені, що руйнується… Обмежений особовий склад України важливіший, ніж утримання території будь-якою ціною.”

Рішення мають прийматися швидко, оскільки вікно для організованого виведення військ може швидко закритися, застерігають військові аналітики.

