У Києві розгортається новий корупційний скандал, пов’язаний із закупівлями для машин швидкої медичної допомоги. Заступнику директора комунального об’єднання КО «Київмедспецтранс» повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Йдеться про розкрадання понад 1,9 мільйона гривень, виділених на критично важливі запчастини для карет “швидкої”, інформує Завтра.UA.

Схема розкрадання: завищені ціни через “свого” переможця

За даними Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, посадовці комунального об’єднання, діючи у змові, забезпечили перемогу в тендері заздалегідь визначеному підприємству.

Сума договору: З цим підприємством було укладено договір на загальну суму 5,4 млн гривень для постачання запчастин.

З цим підприємством було укладено договір на загальну суму для постачання запчастин. Механізм афери: Після укладання договору переможець тендеру постачав запчастини за значно завищеними цінами .

Після укладання договору переможець тендеру постачав запчастини за . Втрати бюджету: Проведені експертизи підтвердили, що сума завищення цін перевищує 1,9 млн гривень. Ця сума, по суті, була виведена з бюджету замість того, щоб бути спрямованою на потреби медичної галузі.

Офіційні підозри та подальші дії

Заступнику директора КО «Київмедспецтранс», чий підпис стоїть на згаданих договорах, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння бюджетними коштами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає серйозне покарання, враховуючи особливо великий розмір розкрадання.

Цей випадок не є поодиноким. Раніше аналогічну підозру вже вручили начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО «Київмедспецтранс», який, за версією слідства, організовував цю схему закупівлі. Це свідчить про системність корупції в структурі, відповідальній за життєво необхідний медичний транспорт столиці.

Під загрозою – робота медичної системи

Розкрадання коштів на запчастинах для “швидких” не лише завдає прямої шкоди державному бюджету, але й ставить під загрозу своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги мешканцям Києва. Кожна гривня, виведена через корупційні схеми, є потенційною затримкою в ремонті автомобіля, який мав би рятувати життя. Слідство триває, встановлюються всі співучасники та обставини злочину.

Нагадаймо, раніше стало відомо про аферу на 73 млн: як чиновники “Київпастрансу”, “Зеленбуду” та РДА “нагріли” бюджет.