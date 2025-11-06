Американський лідер Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін звертався до нього з несподіваним проханням – допомогти у врегулюванні війни в Україні, яку сам же й розпочав. За словами Трампа, розмова відбулася близько двох тижнів тому, інформує Завтра.UA.

Деталі телефонної розмови: “Намагаємося закінчити 10 років”

Виступаючи на Американському бізнес-форумі в Маямі, Дональд Трамп поділився деталями розмови. Він підкреслив, що під час телефонної розмови Путін нібито заявив, що “намагається закінчити” війну вже десять років, але йому це не вдається.

“Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: «Ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі доведеться це залагодити»”, — процитував президента РФ американський лідер.

Трамп: “Вдавалося розв’язати за годину” та критика ООН

Трамп також використав цю нагоду, щоб підкреслити власну ефективність у вирішенні міжнародних конфліктів. Він зазначив, що йому нібито вдавалося розв’язати деякі подібні питання “за годину”. Без жодної допомоги від ООН, хоча не уточнив, що саме має на увазі.

Крім того, президент США розкритикував Організацію Об’єднаних Націй, яка, на його думку, “не змогла запропонувати жодної допомоги в урегулюванні війни Росії проти України. А також інших конфліктів”, які він нібито “зупинив після повернення в Овальний кабінет”.

Скасована зустріч у Будапешті

Варто нагадати, що раніше, 16 жовтня, після іншої телефонної розмови з Путіним, Трамп анонсував намір провести особисту зустріч із диктатором протягом двох тижнів у Будапешті.

Проте згодом американський лідер скасував ці переговори. Тоді він пояснив, що не зустрічатиметься з Путіним, доки не буде зрозумілим питання угоди про мирне врегулювання війни в Україні.