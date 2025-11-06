Європейський Союз готується запровадити суворіші візові правила для громадян Росії. Очікується, що нові заходи фактично припинять видачу багаторазових шенгенських віз для більшості росіян, як повідомили Politico троє європейських чиновників. Цей крок є частиною зусиль Блоку, спрямованих на покарання Москви за її війну проти України, інформує Завтра.UA.

Припинення видачі багаторазових шенгенських віз

Відповідно до нових, суворіших правил, громадяни Росії, як правило, зможуть отримувати лише одноразові візи. Це значно ускладнить подорожі до країн Шенгенської зони. Винятки можуть бути зроблені лише для гуманітарних причин або для осіб, які також мають громадянство ЄС.

Цей пакет заходів спрямований на зменшення кількості росіян, які в’їжджають до країн ЄС, і очікується, що його буде офіційно прийнято та впроваджено вже цього тижня.

Хронологія візових обмежень

ЄС вже вдавався до кроків, щоб ускладнити отримання віз для росіян. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці 2022 року Брюссель призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Москвою. Це зробило процес дорожчим та більш обтяжливим.

Крім того, деякі країни-члени, зокрема країни Балтії, пішли ще далі, запровадивши повну заборону або суворі обмеження на в’їзд росіян на свою територію.

Зростання кількості віз, незважаючи на війну

Незважаючи на попередні обмеження, дані Європейської Комісії свідчать, що у 2024 році понад півмільйона росіян отримали шенгенські візи. Це помітно більше порівняно з 2023 роком, хоча все ще значно нижче довоєнного рівня (понад 4 мільйони віз у 2019 році).

Ключовий факт: Навіть після призупинення спрощення візового режиму, Угорщина, Франція, Іспанія та Італія продовжують бути країнами, які щедро видають туристичні візи громадянам Росії.

Видача віз залишається національною компетенцією, що дозволяє Єврокомісії лише ускладнити процес, але не вводити повну заборону на в’їзд, що підкреслює необхідність спільних дій для досягнення цілей.

Нові обмеження для дипломатів та майбутня візова стратегія

Окремо, в рамках свого 19-го пакета санкцій, ЄС також планує обмежити пересування російських дипломатів. Від них вимагатимуть заздалегідь інформувати держави про поїздки через Шенгенську зону, щоб протидіяти “дедалі ворожішій розвідувальній діяльності” Кремля.

Крім того, наступного місяця Комісія планує представити свою нову загальноблокову візову стратегію. Вона міститиме спільні рекомендації, які заохочуватимуть країни-члени краще використовувати візову політику проти ворожих країн та впроваджувати суворіші критерії, зокрема для росіян.

Раніше стало відомо, що ЄС створює «військовий Шенген» для миттєвого перекидання військ.