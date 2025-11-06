Східноафриканська країна Танзанія зіткнулася з гострою політичною кризою після виборів: головна опозиційна партія “Чадема” заявила про масові вбивства тисяч незгодних і звинуватила поліцію у приховуванні доказів шляхом знищення тіл загиблих демонстрантів. Протести почалися одразу після того, як чинний президент Самія Сулуху Хассан здобула спірну перемогу. Про це пише CNN, інформує Завтра.UA.

Заяви про 2000 загиблих та приховування доказів

Опозиційна партія “Чадема” заявила, що задокументувала 2000 смертей і звинуватила поліцію у похованні сотень невідомих тіл у нерозкритому місці.

«З кожним днем ​​ми встановлюємо та дізнаємося, що в різних регіонах померло більше людей, – сказала CNN директор з комунікацій Chadema Бренда Рупіа. – Наразі «у нас задокументовано 2000 (загиблих) людей», включаючи понад 100 з Чадеми».

Рупіа також додала, що поліція забороняє людям забирати тіла загиблих з лікарень і «викинула понад 400 тіл». Речник поліції Танзанії не відповів на коментар.

Суперечливі вибори та протести

Протести спалахнули під час та після голосування минулої середи у східноафриканській країні. Демонстранти висловлювали обурення через виключення головних суперників Хассан. Сама Хассан, перша жінка-президент країни, склала присягу на другий термін після виборів, які, за словами регіональних спостерігачів, «не відповідали» демократичним вимогам.

Опозиційній партії “Чадема” було заборонено балотуватися на парламентських та президентських виборах минулого тижня.

Лідера партії, Тунду Ліссу, затримали за звинуваченням у державній зраді після того, як уряд Хассан звинуватив його у плануванні зриву виборів.

Реакція влади та міжнародної спільноти

Влада країни запровадила комендантську годину та відключення інтернету. Поліція також заборонила поширювати фотографії та відео, «які викликають паніку», після того, як зображення тіл почали ширитися в соціальних мережах.

Уряд Танзанії відкинув кількість жертв серед опозиції, назвавши її «надзвичайно перебільшеною».

Президент Хассан у своїй інавгураційній промові визнала, що під час протестів загинули люди, але не назвала точну кількість.

Human Rights Watch звинуватила уряд Танзанії у реагуванні на протести «застосуванням летальної сили та інших зловживань».

Комісія Африканського Союзу заявила, що «надзвичайно стурбована» насильством і зазначила, що «через загальнонаціональне відключення інтернету важко підтвердити фактичну кількість загиблих».

Міністерства закордонних справ Канади, Норвегії та Великої Британії висловили стурбованість, посилаючись на «достовірні повідомлення про велику кількість загиблих та значних поранених».

Бренда Рупіа з “Чадема” повідомила, що боїться за свою безпеку, зазначивши, що «найгірше ще попереду».

