Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливість проведення у Будапешті мирного саміту між Сполученими Штатами та Росією щодо припинення війни в Україні вже найближчими днями. Ця заява пролунала в інтерв’ю газеті “Magyar Nemzet” дорогою до Вашингтона, де він очікує відкрити “новий розділ” у відносинах з США, інформує Завтра.UA.

“Новий розділ” у американо-угорській співпраці

Віктор Орбан повідомив, що його візит до Вашингтона має “великий план” — відкрити новий етап у американо-угорській співпраці та альянсі. Після скасування “поганих і помилкових заходів”, запроваджених проти Угорщини адміністрацією Байдена протягом останніх шести місяців.

“Ми відкриваємо новий розділ у великій книзі американо-угорської співпраці та альянсу,” – заявив прем’єр-міністр.

Орбан наголосив, що очікує на вирішення важливих питань та досягнення цілей. Зокрема, у науці, дослідженнях, енергетиці та військовій галузі.

Енергетичні санкції та інтереси угорських домогосподарств

Одним із ключових питань, які Орбан має намір обговорити, є режим американських санкцій щодо російського викопного палива. Прем’єр-міністр назвав це “великою проблемою”, яка є вкрай несприятливою для Угорщини . А також створює ризики зростання комунальних рахунків для домогосподарств і проблем для бізнесу.

“Якщо я не зможу досягти зміни санкцій в Америці, то відбудеться майже неминуче зростання рахунків за комунальні послуги з серйозними наслідками… Я маю цьому запобігти, і тут мають бути захищені інтереси угорських домогосподарств,” – пояснив він.

Орбан зазначив, що попросить президента США внести Угорщину до списку країн, звільнених від санкцій. Та посилається на “серйозні аргументи”.

Будапештський мирний саміт: “будь-якого дня”

Прем’єр-міністр підтвердив інформацію про потенційний мирний саміт у Будапешті за участю Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, зазначивши, що він “може відбутися будь-якого дня”.

“У переговорах між США та Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо їх буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів. І звідти, залежно від домовленості сторін, може бути домовлено про припинення вогню та встановлення миру,” – заявив Віктор Орбан.

Він підкреслив, що встановлення миру в Україні витягне з біди не лише угорські, а й усі європейські сім’ї та зніме “пробку”, яка стримує економічне зростання в Європі.

Нова система безпеки та регіональне лідерство

Орбан також висловився за необхідність створення нової європейської системи безпеки, яка “повинна залучати країну та інші європейські держави з військовими можливостями, які можуть захистити європейський континент від будь-якої російської загрози”.

Наголошуючи на важливості захисту Угорщини від війни та створення передумов для економічного розвитку, прем’єр-міністр підсумував: “Куди б я не йшов у світі, чи то Росія, Китай, араби, турецький світ чи навіть Америка, я шукаю для цього партнерів, і кількість моїх друзів непогано зростає.”

Нагадаймо, раніше спецпосланник Трампа назвав війну в Україні пріоритетом і заговорив про прогрес.