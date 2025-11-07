На Покровському напрямку ухвалено принципове та рішуче військово-політичне рішення: утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію проти сил противника протягом максимально можливого часу. Як повідомив фахівець з РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов, це завдання буде забезпечуватися за рахунок залучення всіх наявних резервів, інформує Завтра.UA.

«Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви», — зазначив Сергій Бескрестнов.

Стратегічна важливість позицій: захист від просування в глибину

Рішення про максимальне утримання цього напрямку має критичне військове значення.

Відкрита територія: За Покровськом відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області, що робить цей рубіж природним щитом.

За Покровськом відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області, що робить цей рубіж природним щитом. Контроль висот: У разі захоплення Покровська, противник отримає вигідні висоти, з яких зможе значно збільшити дальність роботи своїх безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

«У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА», — пояснив експерт.

Безумовно, наголосив фахівець, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило реальних можливостей для ефективного утримання позицій.

Заклик до громадськості: підтримка замість паніки

Сергій «Флеш» Бескрестнов також звернувся до громадськості із важливим проханням — не нагнітати обстановку та уникати панічних публікацій у новинах і соціальних мережах.

Він наголосив, що воїни, які залишаються на позиціях, спілкуються з рідними і читають мережу, а панічні настрої лише ускладнюють їхній моральний стан:

«Прошу, не нагнітайте обстановку. Солдату складно морально воювати, коли звучить «все пропало», “всі оточені” а на картах сірою зоною позначають те, де ти впевнено тримаєш оборону. Від панічних публікацій вони не покинуть позиції і не втечуть, але морально їм буде складно».

Людське пиття та подвиг оборони

Експерт вкотре підкреслив свою особисту позицію: жодні позиції не варті життя людей. Він висловив сподівання, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно.

Бескрестнов також відзначив подвиг Сил оборони, які утримують Покровський напрямок вже протягом року, підкреслюючи роль піхоти, артилерії та Сил безпеки і спеціальних операцій (СБС).

