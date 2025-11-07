Ганебне рішення заради ухилення: Депутат “купив” наречену з інвалідністю для отримання відстрочки

Депутата однієї з міських рад Вінницької області та його спільницю було затримано за підозрою у торгівлі людьми та ухиленні від мобілізації. За даними слідства, посадовець цинічно скористався скрутним становищем родини та інвалідністю 18-річної дівчини, щоб оформити фіктивний шлюб і, як наслідок, отримати ганебну відстрочку від військової служби.

“Шлюб” як інструмент ухилення

За інформацією правоохоронців, наприкінці 2024 року депутат дізнався про сестер, одна з яких, 18-річна дівчина, має ІІ групу інвалідності і через стан здоров’я не може повною мірою усвідомлювати значення своїх дій.

Скориставшись складним матеріальним становищем родини, депутат через знайому-спільницю домовився про “шлюб” із дівчиною. Умова цинічної угоди — щомісячні виплати у розмірі 3 тисяч гривень старшій сестрі. Фактично, депутат “купив” можливість уникнути мобілізації.

Використання вразливого стану для відстрочки

Після формальної реєстрації шлюбу, депутат негайно використав цей статус та медичні документи своєї “дружини”, щоб оформити собі відстрочку від мобілізації. Таким чином, він цинічно використав вразливий стан людини з інвалідністю як щит від захисту Батьківщини.

Затримання та підозра: торгівля людьми та ухилення

6 листопада 2025 року правоохоронці поклали край цій скандальній схемі. Депутата та його спільницю було затримано.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за двома тяжкими статтями Кримінального кодексу України:

Торгівля людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України)

(ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України) Ухилення від мобілізації (ст. 336 КК України)

Слідство триває, а цей випадок став гучним прикладом аморальності та зловживання владою, коли посадовець, який мав би служити громаді, цинічно обрав шлях ганебного ухилення, жертвуючи долею людини з інвалідністю.

