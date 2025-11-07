На Одещині полковник використовував бійців для ремонту квартири, “заробивши” майже мільйон збитків

На Одещині розкрито кричущий випадок корупції та цинічного зловживання владою: командир військової частини використовував своїх підлеглих бійців, які мали боронити державу, як безкоштовну робочу силу для ремонту власної квартири. За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) обвинувальний акт стосовно полковника, який завдав державі мільйонних збитків, вже скеровано до суду, інформує Завтра.UA.

Військовослужбовці як “ремонтна бригада”

Слідство встановило, що на початку 2025 року посадовець направив чотирьох підлеглих військовослужбовців виконувати ремонтні роботи у його квартирі в місті Подільськ, яка була формально оформлена на тещу. Протягом січня – березня бійці, які мали виконувати бойові завдання, займалися у помешканні командира:

укладанням плитки;

шпаклюванням стін;

встановленням сантехніки.

Командир намагався виправдати свої дії, стверджуючи, що солдати “добровільно” допомагали йому у “вільний час” під час оголошення повітряних тривог.

Мільйонні втрати та ігнорування безпеки

Найбільш обурливим є фінансовий аспект та нехтування безпекою. Попри відсутність на службі та зайнятість приватними справами командира, солдати продовжували отримувати бойові виплати.

Тільки матеріальні збитки державі від незаконного використання військовослужбовців становлять майже мільйон гривень, не враховуючи критичної безпекової складової, пов’язаної з відсутністю бійців на службі під час війни.

Затримання та відмова визнавати провину

Працівники ДБР затримали полковника у квітні 2025 року безпосередньо у відремонтованій квартирі під час перевірки виконаних робіт.

Незважаючи на незаперечні докази, командир відмовлявся визнавати провину та відшкодовувати завдані збитки. Його наполягання на “добровільності” допомоги підлеглих під час тривог лише підкреслює цинізм ситуації.

Суд та покарання за зловживання

Наразі полковнику висунуто обвинувачення у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків державі Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, яка здійснювала процесуальне керівництво, заявить цивільний позов.

Нагадаймо, раніше стало відомо про мародерство на донатах: посадовиця БО вкрала понад 1,7 млн грн, призначених для ЗСУ.