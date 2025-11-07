Мародерство на донатах: посадовиця БО вкрала понад 1,7 млн грн, призначених для ЗСУ

Корупційний скандал на Київщині. Посадовиця благодійної організації постане перед судом за те, що розкрадала кошти, призначені для військових. Фастівська окружна прокуратура завершила розслідування і передала справу, де йдеться про незаконне використання понад 1,7 мільйона гривень донатів під час воєнного стану, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, жінка відкрила спеціальні рахунки для збору пожертв від громадян та юридичних осіб. Ці кошти мали бути спрямовані виключно на закупівлю необхідного обладнання для потреб військових.

Привласнення понад 1,7 мільйона гривень: схема збагачення на чужому горі

Однак, замість цільового використання, посадовиця цинічно використала довіру благодійників. Встановлено, що в період із серпня 2024 року по травень цього року вона систематично перераховувала зібрані донати на свої особисті рахунки та розпоряджалася ними на власний розсуд.

Загальна сума незаконно використаних благодійних коштів перевищує 1,7 мільйона гривень. На момент передачі справи до суду, шкода, завдана благодійному фонду та, головне, українським захисникам, не відшкодована.

Суворе покарання за мародерство на довірі

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, а саме: незаконне використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі, та, що особливо обтяжує, під час воєнного стану.

Прокуратура Київської області наголошує на своїй рішучості системно реагувати на будь-які спроби нажитися на допомозі, яку український народ передає на потреби армії. Ця справа має стати суворим попередженням для всіх, хто розглядає благодійність як джерело особистого збагачення під час національної трагедії.

