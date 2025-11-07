Запуск критично важливого для України заводу з виробництва боєприпасів, який мав бути реалізований німецьким оборонним гігантом Rheinmetall, затримується щонайменше на один рік. Генеральний директор концерну Армін Паппергер повідомив, що головною перешкодою стало рішення української сторони змінити місце розташування майбутнього підприємства, інформує Завтра.UA.

Завод мав уже запрацювати

За словами Паппергера, будівництво підприємства, яке мало б випускати боєприпаси, затримується, хоча “завод мав уже запрацювати”.

Українська влада змінила місце розташування

Головною причиною затримки стало те, що українська сторона захотіла змінити місце розташування підприємства.

Тепер нове місце для будівництва має бути визначено дуже швидко. Після цього Rheinmetall планує запустити завод протягом 12 місяців, наводячи як приклад досвід Німеччини.

Інші проєкти: виробництво бронетехніки

Крім заводу боєприпасів, концерн Rheinmetall також запропонував Україні налагодити спільне виробництво броньованих машин:

Fuchs

Lynx

Panther

“Ми пропонуємо нове виробництво для них в Україні, так само як ми випускаємо з Fuchs в Алжирі”, — зазначив директор компанії. Він очікує, що першим кроком буде бойова машина піхоти Lynx. Перші п’ять цих машин концерн будує в Німеччині і незабаром вони будуть відправлені в Україну.

Однак Паппергер додав, що контракт на виробництво з Україною все ще чекає на підписання, оскільки його фінансування потребує значних коштів. Виробництво в Україні буде мати сенс лише в тому випадку, якщо Rheinmetall зможе побудувати від 200 до 300 машин.

Раніше стало відомо, що ЄС створює «військовий Шенген» для миттєвого перекидання військ.