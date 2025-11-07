“Ядерний гачок” Кремля: Угорщина дала “Росатому” останній дозвіл на будівництво АЕС

Будапешт видав ключові дозвільні документи, що дозволяють розпочати основний етап будівництва атомної електростанції, незважаючи на попередні суперечки в ЄС, інформує Завтра.UA.

Дозвіл на початок повномасштабних робіт

Відомство з атомної енергії Угорщини видало необхідні дозвільні документи на заливку першого бетону АЕС “Пакш-2”, яку будує російська державна корпорація “Росатом”.

Крім того, як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, також видано дозвіл на зведення будівель ядерного острова.

“Росатом” планує старт основного етапу

У “Росатомі” заявили, що отримання цих дозволів “дає змогу розпочати повномасштабні роботи з будівництва, зокрема активну підготовку до заливки першого бетону, що вважається стартом основного етапу спорудження енергоблоку”.

Початок робіт заплановано на лютий 2026 року. Раніше такий самий термін називав і глава угорського МЗС Петер Сіярто.

Фінансування та рішення суду ЄС

Проєкт будівництва двох енергоблоків АЕС “Пакш-2” залишається в центрі уваги через його фінансування та політичний контекст.

