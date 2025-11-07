“Ядерний гачок” Кремля: Угорщина дала “Росатому” останній дозвіл на будівництво АЕС

Будапешт видав ключові дозвільні документи, що дозволяють розпочати основний етап будівництва атомної електростанції, незважаючи на попередні суперечки в ЄС, інформує Завтра.UA.
Дозвіл на початок повномасштабних робіт
Відомство з атомної енергії Угорщини видало необхідні дозвільні документи на заливку першого бетону АЕС “Пакш-2”, яку будує російська державна корпорація “Росатом”.
Крім того, як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, також видано дозвіл на зведення будівель ядерного острова.
“Росатом” планує старт основного етапу
У “Росатомі” заявили, що отримання цих дозволів “дає змогу розпочати повномасштабні роботи з будівництва, зокрема активну підготовку до заливки першого бетону, що вважається стартом основного етапу спорудження енергоблоку”.
Початок робіт заплановано на лютий 2026 року. Раніше такий самий термін називав і глава угорського МЗС Петер Сіярто.
Фінансування та рішення суду ЄС
Проєкт будівництва двох енергоблоків АЕС “Пакш-2” залишається в центрі уваги через його фінансування та політичний контекст.
- Скасування рішення про фінансування: 11 вересня суд ЄС скасував рішення, що стосувалося фінансування Угорщиною проєкту.
- Позиція Єврокомісії: У вересні Єврокомісія заявила, що постанова суду ЄС не означає зупинку всього будівництва, а стосується лише надання державної допомоги.
- Основний кредит: Основне фінансування проєкту має припасти на російський кредит у розмірі до 10 млрд євро.
Нагадаймо, раніше стало відомо, що Росія нарощує ядерний вплив: Москва будує АЕС на трьох континентах.