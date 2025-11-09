Александр Свищев, известный не только как глава Федерации водного поло Украины, но и как один из топ-10 инвесторов Западной Украины (3 место рейтинга) и основатель спортивно-развлекательного комплекса «LEOLAND», возглавил протест против «аморального» решения World Aquatics. Он резко осудил допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям по водному поло, назвав это «легализацией» агрессии.

«Циничное пренебрежение»: реакция Свищева на допуск РФ

Всемирная федерация водных видов спорта отменила запрет, действовавший с начала полномасштабного вторжения. Теперь «нейтральные» атлеты смогут выступать даже в командных дисциплинах и бороться за олимпийские лицензии.

«Это не просто удар по принципам справедливости и спортивной этики — это циничное пренебрежение здравым смыслом и памятью жертв войны», — заявил Александр Свищев.

Цена войны: разрушенная инфраструктура и погибшие спортсмены

Как человек, активно развивающий спортивную инфраструктуру в Украине, Александр Свищев особенно остро отреагировал на пренебрежение разрушениями, нанесенными агрессором: «Был разрушен бассейн Мариуполя, повреждены бассейны Киева и Харькова. Погибли украинские ватерполисты». Глава ФВПУ подчеркнул, что «фальшивая нейтральность» не имеет ничего общего с реальностью.

Борьба за справедливость: Призыв к единению

Александр Свищев призвал НОК Украины, национальные федерации и спортсменов выступить единым фронтом против «позорного шага». Федерация водного поло Украины, под его подписью, готовит официальные письма в международные инстанции с требованием пересмотра решения. Свою позицию Свищев последовательно отстаивал еще с 2022 года, как только появились первые попытки вернуть россиян в международный спорт.

Александр Юрьевич Свищев своей борьбой за справедливость и спортивную этику подтверждает свой статус человека, вносящего весомый вклад в устойчивость страны. Деятельность Александра Свищева является примером того, как спорт, бизнес и общественная работа могут быть мощным инструментом для развития Украины.

Как сообщалось, львовские предприниматели Григорий Козловский и Александр Свищев попали в рейтинг топ-10 бизнесменов-инвесторов Западной Украины. Войдя в тройку лидеров рейтинга топ-инвесторов Западной Украины, Александр Свищев и Григорий Козловский доказали, что их главный капитал – это вера в молодое поколение и развитие современной спортивной инфраструктуры. Их деятельность является ярким примером того, как инвестиции в спорт и производство становятся фундаментом для будущего Украины.

В 2024-м основатель ФК “Рух” Григорий Козловский и президент Федерации водного поло Украины, украинский бизнесмен, меценат Александр Свищев перевели 2 миллиона гривен в БО “БФ “Незламні” для протезирования украинских защитников. “Мы знаем, что пока военные нас защищают от врага – мы должны работать и помогать. Помогать не только тем, кто сейчас на фронте, но и помочь тем, кто вернулся. Мы рады, что в Украине существуют реабилитационные центры, которые не только устанавливают протезы, но и изготавливают их. Поэтому присоединяемся к этой инициативе и передаем БО “БФ “Незламні” средства на покупку компонентов, которые обеспечат изготовление качественных и эффективных протезов для наших военных. Спасибо всем защитникам и верим – ПОБЕДА БУДЕТ. Слава Украине! Героям Слава!”, – отметил меценат и бизнесмен Григорий Петрович Козловский.

“Сегодня очень важно создать нашим защитникам и защитницам лучшие условия для восстановления. Для тех, кто потерял конечности, оно возможно только при наличии качественных функциональных протезов. Поэтому мы приобщаемся к этой инициативе и передаем в Unbroken средства на покупку компонентов, для изготовления качественных и эффективных протезов для наших военных”, – отметил Александр Свищев.