$5 мільярдів зброї в режимі “пауза”: шатдаун у США заблокував критичні поставки для України

Згідно з оцінкою Державного департаменту, опублікованою Axios, експорт зброї США на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через припинення роботи уряду (шатдаун), інформує Завтра.UA.

Обсяг та суть затримки

У Сполучених Штатах внаслідок шатдауну, який триває вже 40-й день, було відкладено експорт озброєнь вартістю понад $5 мільярдів. Ці поставки призначалися для підтримки союзників по НАТО та України.

Про це інформує видання, посилаючись на оцінку Державного департаменту. Затримка стосується як прямих продажів зброї від уряду США союзникам, так і ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт озброєння.

Конкретні приклади та наслідки

Високопоставлений чиновник Державного департаменту у коментарі заявив, що ситуація “насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості”, оскільки не дозволяє вчасно постачати багато критично важливих військових можливостей за кордон.

Серед згаданих затриманих поставок – ракети AMRAAM, бойові системи Aegis та HIMARS, які призначалися для таких країн, як Данія, Хорватія та Польща. Хоча кінцеве призначення цього експорту не завжди відоме, видання зазначає, що зброя, продана союзникам по НАТО, часто згодом передається для допомоги Україні.

Причина уповільнення

Ключовою причиною затримки став тривалий шатдаун. Внаслідок призупинення роботи уряду, багато співробітників Державного департаменту, чия робота полягає в інформуванні співробітників комітету Конгресу та забезпеченні завершення процесу продажу, були відправлені у відпустку. Це спричинило значне уповільнення всіх відповідних процесів.

Цей інцидент є ще одним яскравим прикладом наслідків відпусток, призупинення програм та уповільнення активності у федеральних відділеннях, які виникають внаслідок припинення роботи уряду.

Нагадаймо, раніше спецпосланник Трампа назвав війну в Україні пріоритетом і заговорив про прогрес.