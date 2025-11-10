Блогерка – Єрмак наказав шукати компромат на Буданова

«Вже були численні спроби Єрмака зняти Буданова. І ось зараз ще одна – вже через «корупцію», – зазначає Яхно. За її інформацією, попередні перевірки, проведені НАЗК, не виявили порушень в ГУР, що неабияк розлютило керівника Офісу президента. Тому тепер естафету «нарити» на Буданова по корупції» передано співробітникам СБУ і ДБР, – пише авторка.

Також вона вважає, що найближчим часом може розпочатися новий етап публічного протистояння між Єрмаком і Будановим. За її прогнозами, це проявиться у вигляді можливих обшуків в ГУР та масштабної кампанії дискредитації через орієнтовані на Банкову інформаційні ресурси та Телеграм-канали.

Причиною такого напруження Яхно називає той факт, що Буданов напряму контактує з президентом Зеленським і не погоджує свої дії та позицію з ОП. Фактично Буданов залишається поза контролем Єрмака, – підкреслює блогерка.

Серед інших чинників загострення ситуації вона називає зростання суспільної довіри до Буданова. За даними опитування SOCIS, рівень підтримки очільника ГУР сягнув 55,3%. Разом з Валерієм Залужним і Володимиром Зеленським він входить до трійки найпопулярніших українських лідерів.

Яхно зауважує, що ОП атакує Буданова вже не вперше. Зокрема, у жовтні 2024 року «Українська правда» оприлюднила матеріал, присвячений оборонним контрактам ГУР. Після цього ДБР розпочало кримінальне провадження, хоча жодних обвинувачень на адресу керівника воєнної розвідки висунуто не було.

Крім того, блогерка зазначила, що схожі кампанії дискредитації раніше торкалися інших представників військового командування – серед них генерали Михайло Забродський, Сергій Наєв, Микола Олещук, Віктор Муженко, Сергій Кривонос та Валерій Кондратюк.

#Буданов #Єрмак #Зеленський #Залужний #соціологія #Яхно #Україна #новини #ГУР #ОП