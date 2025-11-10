Геополітичний удар: західні санкції паралізували найцінніший актив Лукойлу

Російський нафтовий гігант Лукойл (LKOH.MM) оголосив форс-мажор на гігантському іракському нафтовому родовищі Західна Курна-2. Це рішення було прийняте після того, як західні санкції, запроваджені проти компанії, паралізували її діяльність. Про це в понеділок повідомили чотири джерела, обізнані з цим питанням, передає агентство Reuters.

Як інформує Завтра.UA, санкції, накладені минулого місяця Сполученими Штатами та Великою Британією, стосуються одразу двох найбільших російських нафтових компаній: “Роснефти” та “Лукойлу”.

Призупинення виплат та вихід із проєкту

За словами трьох джерел, після запровадження санкцій Ірак призупинив усі виплати готівкою та сирою нафтою на адресу “Лукойлу”.

Минулого вівторка “Лукойл” надіслав листа до Міністерства нафти Іраку, в якому повідомив, що форс-мажорні обставини унеможливлюють продовження нормальної роботи на родовищі Західна Курна-2.

Високопоставлений чиновник іракської нафтової промисловості заявив, що якщо причини форс-мажору не будуть усунені протягом шести місяців, “Лукойл” зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.

Значення Західної Курни-2

Родовище Західна Курна-2 є найціннішим іноземним активом “Лукойлу” та одним із найбільших у світі. Воно розташоване за 65 кілометрів на північний захід від південного порту Басра.

На це родовище припадає близько 9% від загального обсягу видобутку нафти в Іраку.

Наразі тут видобувається близько 480 000 барелів на день.

Через санкції державна нафтова компанія Іраку SOMO скасувала відвантаження трьох партій сирої нафти з родовища.

Обсяги сирої нафти, виділені для натуральних виплат “Лукойлу” за листопад – близько 4 мільйонів барелів – були скасовані.

Заморожені платежі та правовий захист

Платежі, отримані “Лукойлом” від його іракських операцій, залишаються замороженими відповідно до санкцій США. Чиновник міністерства нафти підкреслив, що Ірак не може мати справу з компаніями, що перебувають під санкціями США, доки не будуть забезпечені договірні зміни та механізм здійснення платежів несанкціонованим організаціям.

“Лукойл” шукає правового захисту від штрафів за невиконання договірних зобов’язань. Декларація про форс-мажорні обставини схвалена відповідно до умов контракту.

Тільки російські та іракські співробітники

Менеджер на заводі “Західна Курна-2” повідомив, що в електронному листі, надісланому в п’ятницю, “Лукойл” припинив надання послуг усім іноземним співробітникам, які не є російськими. Це означає, що залишилися лише російські та іракські співробітники.

Болгарський НПЗ під контролем уряду

Тим часом, у Болгарії прем’єр-міністр Росен Желязков заявив, що влада проводить перевірки та впроваджує заходи безпеки на нафтопереробному заводі “Лукойлу” у Бургасі. Уряд прагне підтримувати його роботу, готуючись взяти об’єкт під контроль та продати новому власнику, після ухвалення відповідних змін до законодавства минулого тижня.

