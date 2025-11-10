Російські ракети можуть викликати ядерну катастрофу у центрі Європи

За даними видання The Financial Times, Росія змінила підхід до вибору цілей для своїх ракетних атак по території України. Якщо раніше пріоритетними об’єктами були енергетична інфраструктура та військові склади, то тепер головною метою можуть стати українські атомні об’єкти, інформує Завтра.UA.

Загроза для ядерної безпеки Європи

У статті йдеться, що атаки поблизу атомних станцій несуть ризик масштабної екологічної катастрофи, яка може зачепити не лише Україну, а й сусідні держави. Джерела FT у західних розвідувальних колах наголошують: останні траєкторії російських ракет та безпілотників свідчать про небезпечне наближення до стратегічних ядерних об’єктів.

Міжнародна реакція: занепокоєння та попередження Кремлю

Представники МАГАТЕ вже неодноразово попереджали Москву про неприпустимість дій, що можуть поставити під загрозу безпеку атомних станцій. Водночас у Києві наголошують, що Україна посилила протиповітряну оборону навколо всіх ядерних об’єктів, зокрема Запорізької АЕС, яка перебуває під російською окупацією.

Україна готується до нового етапу війни

Аналітики вважають, що загроза обстрілів атомних об’єктів — це спроба Росії посилити тиск на Україну та Захід, використовуючи страх перед ядерною небезпекою. У відповідь українська влада закликає партнерів пришвидшити постачання систем ППО та засобів радіаційного контролю.

