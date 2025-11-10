Сирський може дезінформувати президента про Покровськ, – експерт

Політичний експерт Олександр Кочетков вказує на два ключові фактори, що призвели до «близької до критичної» ситуації на Покровсько-Мирноградській ділянці фронту. На його думку, саме вони не дозволяють вищому керівництву України приймати адекватні рішення.

«Маю чітке враження, що головком О. Сирський не надає президентові В. Зеленському об’єктивної інформації про стан речей щодо оборони Покровську», – пише Кочетков.

Протягом останніх днів ЗМІ повідомляють, що ситуація на Покровсько-Мирноградській ділянці фронту стрімко загострюється і вже вийшла за межі суто воєнної тематики, викликаючи хвилю обговорень в Україні та поза її межами.

Кочетков вважає, що причинами цих проблем є складність отримання президентом достовірної інформації про ситуацію на фронті, де «позиції ЗСУ і ворога переплутані», а також практика приховування Сирським негативної інформації. За словами експерта, обіцянки стабілізувати ситуацію надходять не лише публічно, а й у рапортах Головкома.

«В нас склалася неприйнятна практика, коли керівництво не хочуть засмучувати поганими новинами, і саме це є проблемою, яку треба терміново вирішувати», – підкреслює Кочетков. Також він додає, що недостовірна інформація призводить до наказів у стилі «Ні кроку назад!» – це спричиняє «великі і абсолютно невиправдані втрати» на тлі чисельної переваги ворога.

