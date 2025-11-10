Запасні виходи з пекла: як “план Б” та “план В” тримають оборону Покровська, попри прориви

Незважаючи на локальні просування російських окупаційних військ на кількох напрямках, ситуація навколо Покровська в Донецькій області залишається контрольованою. Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Олександр Сирський в коментарі ТСН розповів про перетворення міста на потужний укріпрайон, відновлення логістики та підготовлені запасні плани на випадок будь-яких сценаріїв, інформує Завтра.UA.

Покровськ – потужний укріплений район: Ситуація під контролем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Покровськ перетворено на потужний укріплений район. За його словами, логістичні шляхи в місті вже відновлено, а ситуація оцінюється тричі на добу. Погодні умови, зокрема, сприяють відновленню логістики.

“Маємо достатньо сил і засобів, щоб впевнено сказати – підстав для паніки немає”, – підкреслив Сирський.

Він зазначив, що ворог намагається прорвати оборону, і на кількох ділянках окупантам вдалося пройти через інженерні загородження, проте командування ЗСУ знає про ці місця і тримає ситуацію під контролем.

Наявність “Плану Б” та “Плану В” – підготовка до всіх сценаріїв

Олександр Сирський наголосив на наявності запасних планів на випадок будь-якого розвитку подій.

“Маємо і план ‘Б’, і план ‘В’ на всі можливі сценарії. Інтенсивність атак ворога знизилася, але це не означає, що вони відмовилися від наміру взяти Покровськ”, – заявив Головнокомандувач.

За його даними, наразі росіяни зосередили близько 50 тисяч військових у цьому районі. При цьому, з жовтня українські воїни ліквідували майже 30 тисяч окупантів.

Ефективна робота 425-го штурмового полку та зачистка міста

За словами Сирського, в районі Покровська ефективно діє 425-й штурмовий полк.

Наразі у самому місті тривають пошуково-ударні операції, спрямовані на виявлення та знищення ворога. Українські штурмові групи проводять зачистку кварталів міста будинок за будинком.

Російські війська також намагаються просунутися у сусідньому Мирнограді.

Локальні просування окупантів на Донецькому та Запорізькому напрямках

Паралельно з ситуацією навколо Покровська, проєкт DeepState зафіксував локальні просування російських військ поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій і Запорізькій областях, станом на 10 листопада.

Окупанти мають просування біля:

Середнього – на Лиманському напрямку.

– на Лиманському напрямку. Майського – на Краматорському напрямку.

– на Краматорському напрямку. Котлиного – на західній околиці Покровська.

– на західній околиці Покровська. Красногірського – на Олександрівському напрямку.

