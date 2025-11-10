Зеленський розкрив закулісну роль Чарльза ІІІ у відносинах із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не «боїться» президента США Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів, і спростував повідомлення про те, що їхня остання зустріч у Вашингтоні була напруженою. В ексклюзивному інтерв’ю для газети The Guardian Зеленський повідомив, що має «нормальні», «ділові» та «конструктивні» стосунки з американським лідером, і розповів про важливу закулісну роль короля Великої Британії Чарльза III, інформує Завтра.UA.

Король Чарльз допоміг налагодити відносини з Трампом

Зеленський розповів, що король Чарльз III відіграв вирішальну роль у заохоченні президента США до більш ентузіастичної підтримки України після бурхливої ​​зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, коли Трамп публічно залякав Зеленського та вигнав його з Білого дому.

«Я не знаю всіх деталей, але розумію, що Його Величність надіслав президенту Трампу деякі важливі сигнали», – сказав Зеленський, посилаючись на особисту зустріч Трампа з королем під час державного візиту до Великої Британії у вересні.

Президент України зазначив, що Трамп поважає короля та вважає його «дуже важливим».

Він назвав британського монарха «дуже підтримуючим» Україну.

Спростування повідомлень про нестабільну зустріч у Вашингтоні

Український президент категорично заперечив твердження про те, що Трамп нібито відкинув карти поля бою під час перепалки в Білому домі в жовтні, куди Зеленський прибув, сподіваючись забезпечити постачання американських крилатих ракет «Томагавк».

«Він нічого не кинув. Я впевнений», – наголосив Зеленський.

Він також спростував повідомлення Financial Times про те, що Трамп нібито тиснув на нього, вимагаючи прийняти максималістські умови Володимира Путіна щодо припинення війни.

За словами Зеленського, українська делегація натомість представила Трампу та його команді послідовні заходи, які «послаблять» Москву, включаючи зброю та економічні санкції, щоб зменшити можливості Росії бомбардувати Україну та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

«Ми не вороги Америки. Ми друзі»

Зеленський підкреслив, що, хоча «всі у світі» бояться Трампа, це не стосується України.

«Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – запитав він.

Він зазначив, що США є стратегічним партнером України, і дві країни мають глибокі спільні цінності, на відміну від «імперіалістичної» Росії.

Життя в умовах російських атак на енергомережу

Інтерв’ю в Маріїнському палаці двічі занурювалося в темряву через збій електроенергії, що стало ілюстрацією поточної ситуації в Україні після руйнівних російських ударів по енергомережі.

«Це наші умови життя. Це нормально. У нас в Києві коливання з електроенергією, як і скрізь», – прокоментував Зеленський.

Він звинуватив Путіна у «терористичних атаках» на енергетичну систему, спрямованих на те, щоб залишити мирних жителів без світла та води і «створити напругу в нашому суспільстві».

Президент закликав міжнародних партнерів надати більше підтримки, зокрема, для посилення протиповітряної оборони, зазначивши, що «Ніколи не буває достатньо. Достатньо, коли закінчується війна».

Загроза другого фронту та глухий кут Путіна

Зеленський також попередив про ризик того, що Росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні.

«Я вважаю, що так. Він може це зробити. Він може зробити і те, й інше одночасно», – сказав Зеленський, закликаючи Європу відкинути скептицизм.

Він пов’язав зростання зловмисної активності по всій Європі з «глухим кутом» Путіна на фронті. «Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території».

Нагадаймо, раніше спецпосланник Трампа назвав війну в Україні пріоритетом і заговорив про прогрес.