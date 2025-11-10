Злочинна недбалість у «Лісах України»: інженер “продав” столітній ліс на 1,1 млн грн

Сфери лісового господарства залишається в зоні особливої уваги ДБР через її вразливість до корупційних схем. Бюро системно викриває порушення, що охоплюють увесь ланцюжок — від низових працівників до топ-керівництва ДП «Ліси України»ня, інформує Завтра.UA. Мета цих дій — забезпечити збереження природних ресурсів та притягнути до відповідальності усіх причетних до незаконних рубок, незалежно від їхніх посад.

Обвинувальний акт скеровано до суду

Працівники ДБР, спільно з Департаментом стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції, завершили досудове розслідування стосовно інженера лісового господарства одного з підрозділів ДП «Ліси України» на Київщині. Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, яка призвела до незаконної вирубки цінних дерев та завдала державі великих збитків. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Недбалість, що спричинила тяжкі наслідки

Слідство встановило, що у червні 2023 року інженер недбало поставився до виконання своїх посадових обов’язків. Зокрема, він не перевірив належним чином план рубки ділянки, не врахував вік деревини та відсутність дозвільних документів. У результаті таких дій чиновник погодив вирубку 137 дерев віком понад 90 років.

За висновками експертів, ця службова недбалість призвела до збитків державі на суму понад 1,1 мільйона гривень.

Кримінальна відповідальність та покарання

Фігуранту інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Київської обласної прокуратури.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що на хабарі в 3 мільйони затримано керівника надлісництва ДП «Ліси України».