Банкова готує удар по Буданову, – Цибулько

Громадський діяч Володимир Цибулько заявляє, що керівник ОП Андрій Єрмак дав вказівку силовикам посилити тиск на начальника ГУР Кирила Буданова та його команду. За інформацією експерта, під час останньої розмови з представниками СБУ і ДБР висловлювання Єрмака щодо Буданова були вкрай емоційними.

«Мої джерела з Банкової підтвердили інформацію про те, що вчора ввечері Єрмак в лайливо-емоційній формі вимагав від ДБР, СБУ та інших так званих правоохоронців максимально «розірвати» Буданова та його найближче оточення. Це більше походить не на якісь раціональні кроки, а на параною», – зазначає Цибулько.

На його думку, такі дії є спробою відвернути увагу від скандалу навколо обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча, пов’язаного з оточенням президента. При цьому Цибулько констатує, що частина силових відомств не підтримує подібні ініціативи, розуміючи важливу роль ГУР під час війни. Дії ж самого Єрмака громадський діяч називає «єрмакократією»: «Вся ця історія виходить за межі здорового глузду. Хоча чому ми дивуємось? Ми вже бачили і спроби знищити НАБУ, і намагання задушити свободу слова через зміни у законодавство про медіа та багато іншого. Параноя Єрмака набуває якихось гіпертрофованих форм, тож невдовзі нам доведеться захищати військових від Єрмака під час війни! Пане Зеленський, зупиніть цю єрмакократію, поки не пізно!»

Інформація про конфлікт між Єрмаком і Будановим з’являється в мережі вже не вперше: серед інших раніше про це повідомляла блогерка Альона Яхно. Вона пояснює цю ситуацію тим, що Єрмак боїться непідконтрольності Буданова, окрім того, Банкову непокоять рейтинги довіри українців начальнику ГУР. Згідно з даними нещодавнього опитування, проведеного компанією SOCIS, його популярність зростає швидше, ніж у Володимира Зеленського. У жовтні показник довіри Зеленському знизився до 50,3%, натомість довіра до Буданова продемонструвала зростання з 46,2% у березні до 57,6% у жовтні (+11,4%).

