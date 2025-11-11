Фіцо заявив, що репараційний кредит від ЄС – це гарантія ще двох років війни в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо рішуче виступив проти пропозиції Європейського Союзу надати Україні кредит у розмірі 185 мільярдів євро, який планується фінансувати за рахунок заморожених російських активів. Фіцо стверджує, що такий крок лише затягне війну щонайменше на два роки. Про це повідомило угорське видання The European Conservative Magazine. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також підтримує цю позицію, інформує Завтра.UA.

Кредит ЄС та позиція Фіцо

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні значного кредиту. Механізм передбачає конвертацію заморожених російських коштів у облігації ЄС. Згідно з планом, Україна має повернути позику лише після отримання військової компенсації від Москви.

Однак, Роберт Фіцо заявив, що він та його уряд виступають категорично проти цієї ініціативи.

«Ми хочемо припинити війну чи просто її розпалюємо? Ми збираємося дати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна продовжувалася. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки», – прокоментував Фіцо.

Він підкреслив, що Словаччина «не братиме участі в жодній правовій чи фінансовій програмі», спрямованій на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України, оскільки, на його думку, такі дії лише сприятимуть продовженню конфлікту.

Протидія та обговорення в ЄС

Угорщина: Прем’єр-міністр Віктор Орбан також є противником плану ЄС щодо використання російських активів.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан також є противником плану ЄС щодо використання російських активів. Бельгія: Раніше висловлювала застереження щодо пропозиції, посилаючись на правові проблеми та побоювання російських заходів помсти.

Посадовці ЄС, тим часом, заявляють, що обговорення тривають, і вони сподіваються ухвалити остаточне рішення до кінця року. Зазначається, що цей план вже схвалено США, а Європейська комісія вважає використання російських ресурсів вирішальним кроком для продовження підтримки оборонних зусиль України.

Раніше стало відомо про європейський зашморг: Україна може залишитися без грошей МВФ.