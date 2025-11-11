Годинник цокає: ядерний глухий кут може спровокувати найбільшу війну десятиліття

Без переговорів, належного нагляду та ясності щодо запасів ядерного матеріалу Ірану, багато чиновників та аналітиків у регіоні Близького Сходу побоюються, що чергова військова ескалація між Ізраїлем та Іраном є лише питанням часу. Про це повідомляє The New York Times, інформує Завтра.UA.

Ядерна програма: між запевненнями Трампа та регіональними побоюваннями

Незважаючи на заяви президента Трампа про те, що літні удари США “знищили” іранську програму зі збагачення ядерного урану, регіональні чиновники та аналітики втратили свою впевненість. Багато хто попереджає про неминучість нової війни.

Закінчення угоди: Угода 2015 року, що обмежувала збагачення урану Іраном, закінчилася минулого місяця.

Санкції та переговори: Відновлені жорсткі санкції, а переговори щодо ядерної програми, схоже, припинилися.

Сумнівні запаси: Запаси високозбагаченого урану Ірану, достатні для виготовлення 11 одиниць ядерної зброї, за твердженнями Ірану, поховані під завалами, тоді як ізраїльські чиновники вважають, що їх таємно вивезли.

Відмова від нагляду та «Маунтін Пікакс»

Іран, схоже, продовжує роботу над новим об’єктом зі збагачення урану під назвою «Маунтін Пікакс». І відмовляється надати міжнародним інспекторам доступ до нього. Та інших підозрюваних ядерних об’єктів, окрім уже заявлених.

Небезпечний глухий кут: Результатом є відсутність переговорів, невизначеність щодо іранських запасів та незалежного нагляду.

Оцінка МАГАТЕ: Рафаель Гроссі, директор МАГАТЕ, заявив, що більшість іранських запасів високозбагаченого урану, які він оцінює приблизно в 400 кілограмів (близько до збройового класу), ймовірно, вціліли, але їх статус незрозумілий без перевірок.

Перспектива Ізраїлю та готовність Ірану до відповіді

Багато хто в Перській затоці вважає, що ця ситуація робить черговий напад Ізраїлю майже неминучим. Зважаючи на те, що Ізраїль вважає ядерну програму Ірану екзистенційною загрозою. Ізраїльські чиновники, хоч і визнають деградацію програми, вважають, що “робота незавершена”.

«Ізраїль хоче забезпечити стримування ядерної програми Ірану, і вони не зможуть досягти цього шляхом переговорів, тому я підозрюю, що ізраїльтяни мають намір завдати нового удару», – вважає Х.А. Хелльєр, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб.

Іран, ймовірно, відповість набагато менш стримано, ніж раніше.

Подвоєння готовності: Іранські чиновники повідомили, що ракетні заводи працюють цілодобово.

План удару: «Якщо буде ще одна війна, вони сподіваються випустити 2000 ракет одночасно, щоб придушити ізраїльську оборону. А не 500 протягом 12 днів», – заявив Алі Ваез, директор іранських проектів Міжнародної кризової групи.

Ізоляція Ірану та позиція арабських держав

Іран зараз більш ізольований, ніж за останні десятиліття. Арабські регіональні держави, такі як Саудівська Аравія, Єгипет та ОАЕ, посилили свій вплив на Вашингтон.

Регіональний баланс: Арабські держави прагнуть співпрацювати з паном Трампом, щоб забезпечити певні обмеження для Ізраїлю, який має амбіції стати регіональним гегемоном.

Співпраця з Тегераном: Водночас, ці держави працюють над збереженням відносин з Іраном, оскільки не хочуть ще однієї регіональної війни і поважають здатність Тегерана створювати нестабільність через посередників, зазначає Санам Вакіл, директорка Chatham House.

«Існує вікно можливостей для більших компромісів з Іраном, який є слабшим та більш ізольованим», – сказала пані Вакіл. «І є побоювання, що в черговому раунді ірано-ізраїльської війни Іран буде менш стриманим».

Тупик у переговорах

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, заявив про глибоке коріння ворожості Америки, фактично заблокувавши будь-які нові прямі переговори.

Умови Вашингтона: Минулого тижня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Вашингтон запропонував «неприйнятні та неможливі умови», включаючи прямі переговори та повне припинення збагачення урану.

Позиція Тегерана: Іран відкинув прямі переговори, але залишається відкритим до непрямих переговорів за умов, які Вашингтон не бажає приймати (гарантія відсутності подальших військових нападів та компенсація за воєнні збитки).

В Ірані точиться внутрішня дискусія: одні чиновники виступають за компроміс, визнаючи слабкість країни, а інші – за конфронтацію, вважаючи неможливим мати справу з паном Трампом. Обидва табори, однак, вважають черговий раунд конфронтації з Ізраїлем неминучим.

