Сенат США зупинив найдовший “шатдаун”, відтермінувавши кризу

Після тижнів політичної кризи та паралічу, Сенат США нарешті схвалив компромісний законопроєкт, який має на меті негайно відновити роботу федерального уряду. Ця угода, як повідомляє Reuters, покладає край найтривалішому “шатдауну” в історії Сполучених Штатів, який залишив сотні тисяч федеральних службовців без зарплати, створив перебої у повітряному сполученні та призупинив виплату критично важливих продовольчих пільг для мільйонів американців, нформує Завтра.UA.

Ключові деталі голосування та угоди

Законопроєкт був схвалений 60 голосами “за” проти 40 “проти”. Його підтримала більшість республіканців Сенату, а також вісім демократів (серед них семеро демократів та один незалежний сенатор).

Відновлення фінансування: Угода відновлює фінансування федеральних агентств, термін дії якого закінчився 1 жовтня.

Термін дії: Фінансування продовжено до 30 січня наступного року, використовуючи об'єднання трьох механізмів фінансування.

Запобігання звільненням: Угода також зупиняє кампанію президента Дональда Трампа щодо скорочення чисельності федерального персоналу, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня.

Продовольчі субсидії (SNAP): Передбачається фінансування програми продовольчих субсидій SNAP до 30 вересня наступного року, що гарантує їхню стабільність навіть у разі майбутніх "шатдаунів".

Подальші кроки: палата представників та підпис Трампа

Після схвалення Сенатом, законопроєкт прямує до Палати представників, де більшість мають республіканці. Спікер Палати Майк Джонсон заявив про намір пришвидшити ухвалення документа вже в середу та якнайшвидше надіслати його на підпис Президенту.

Президент Дональд Трамп назвав угоду про відновлення роботи уряду «дуже хорошою». Очікується, що він підпише законопроєкт, щойно той надійде на його стіл.

Суперечки навколо боргу та субсидій на охорону здоров’я

Хоча угода є перемогою у питанні припинення “шатдауну”, вона викликала гнів серед деяких демократів.

Медичні субсидії: Демократи безуспішно намагалися прив'язати фінансування уряду до продовження субсидій на охорону здоров'я, термін дії яких спливає наприкінці року і які використовують 24 мільйони американців. Хоча угода передбачає голосування щодо цих субсидій у грудні, вона не гарантує їхнього продовження. Сенатор Дік Дурбін, демократ №2 у палаті, висловив розчарування: «Закриття уряду здавалося можливістю привести нас до кращої політики. Це не спрацювало».

Нарощування боргу: Продовження фінансування до 30 січня залишає федеральний уряд на шляху до збільшення державного боргу в розмірі 38 трильйонів доларів на рік приблизно на 1,8 трильйонів доларів.

Дії Трампа: Занепокоєння викликає і відсутність конкретних запобіжних заходів в угоді, які б завадили президенту Трампу в односторонньому порядку скасовувати витрати та скорочувати федеральні фонди оплати праці, як він це робив раніше.

Реакція ринку та громадська думка

Новини про прогрес у досягненні угоди позитивно вплинули на фінансові ринки: американські акції зросли у понеділок.

Щодо громадської думки, опитування Reuters/Ipsos, проведене наприкінці жовтня, показало, що 50% американців звинувачували республіканців у припиненні роботи уряду, тоді як 43% – демократів.

