Викрито схему на $45 000: правоохоронці полювали на квартири мертвих

У Києві правоохоронці Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили цинічну корупційну схему, в якій фігурують правоохоронці. Службовці, зловживаючи своїм становищем, намагались привласнити та перепродати столичну квартиру, що залишилася без законних спадкоємців, оцінивши її в $45 000, інформує Завтра.UA.

Схема шахрайства та зловживання службовим становищем

За даними слідства, один із правоохоронців, скориставшись службовим доступом під час огляду місця події у квартирі щойно померлої особи, викрав оригінали документів на нерухомість.

Надалі ці незаконно отримані документи він передав своєму колезі та цивільній особі. Переконавшись, що законні спадкоємці на житло відсутні, зловмисники розробили план: спершу оформити квартиру на підставну особу, а потім швидко перепродати її на ринку за ціною 45 тисяч доларів США. Фактично, службові особи використали трагічну подію — смерть людини — для власного незаконного збагачення.

Спільна операція та викриття зловмисників

Протиправні дії групи були припинені завдяки спільній операції слідчих ДБР та співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Зловмисників було викрито під час реалізації їхнього корупційного задуму.

Інкриміновані статті та можливе покарання

Наразі двом фігурантам-правоохоронцям офіційно повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Київська міська прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво, вирішує питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу — тримання під вартою.

Згідно з санкціями інкримінованих статей, за таке діяння передбачається суворе покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Подальше розслідування

Слідчі ДБР активно працюють над встановленням усіх можливих спільників у цій схемі, а також перевіряють причетність викритих правоохоронців до інших фактів незаконної діяльності, пов’язаної зі зловживанням службовим становищем та корупцією.

