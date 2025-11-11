Жорсткі правила-2025: виїзд за кордон більше не рятує від ТЦК

В Україні посилюються правила військового обліку та мобілізації. Ключові нововведення стосуються військовозобов’язаних чоловіків за кордоном, яким з листопада буде обмежено доступ до консульських послуг, якщо вони не оновлять свої облікові дані. Крім того, запроваджено спрощений порядок постановки на облік для юнаків, яким виповнюється 17 років. Про це пише 24 Канал з посиланням на правила мобілізації, інформує Завтра.UA.

Обмеження консульських послуг для військовозобов’язаних за кордоном

З листопада 2025 року військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які не оновили свої облікові дані, зіткнуться з обмеженнями при отриманні консульських послуг у закордонних дипломатичних установах України.

Без пред’явлення дійсних військово-облікових документів чоловіки за кордоном тепер не зможуть оформити паспорт громадянина України, закордонний паспорт або отримати будь-які інші консульські послуги.

Це правило стосується всіх військовозобов’язаних, незалежно від їхнього поточного місця перебування. Навіть ті, хто виїхав за кордон, повинні забезпечити наявність актуальної інформації про себе у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Терміни оновлення даних та можливі наслідки

Чоловіки за кордоном мають 60 днів після набуття чинності закону, щоб оновити свої дані.

Наслідки: У деяких військовозобов’язаних вже могла з’явитися позначка “У розшуку”.

Дії для оновлення: Правила оновлення даних для чоловіків за кордоном такі ж, як і для тих, хто в Україні. Вони можуть: Сплатити штраф. Оновити дані, зателефонувавши до ТЦК або написавши на електронну пошту.

Правила оновлення даних для чоловіків за кордоном такі ж, як і для тих, хто в Україні. Вони можуть:

Зміни у військовому обліку 17-річних юнаків

Також набув чинності законопроєкт №12076, який вносить зміни до правил військового обліку для юнаків.

ВЛК скасовано: 17-річним юнакам більше не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для первинного обліку.

17-річним юнакам більше не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для первинного обліку. Терміни: Ставати на військовий облік (на огляд) тепер необхідно в той рік, коли виповнилося 17 років, у період з 1 січня до 31 липня.

Ці кроки є частиною загального посилення та актуалізації військового обліку в Україні.

