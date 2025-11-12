«Килим із доларів»: правоохоронець із Запоріжжя організував VIP-канал втечі для ухилянтів та дезертирів

ДБР заблокувало налагоджений бізнес на ухилянтах та дезертирах, який організував правоохоронець із Запоріжжя, інформує Завтра.UA.

Спільними зусиллями ДБР, СБУ, ДВБ Нацполіції та Державної прикордонної служби у Запоріжжі ліквідовано злочинне угрупування. Це угрупування, очолюване місцевим правоохоронцем, створило стабільну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон, а також надавало сприяння військовослужбовцям у дезертирстві за значну грошову винагороду.

Лідер схеми – правоохоронець

Організатором цинічного незаконного бізнесу виявився правоохоронець із Запоріжжя. До складу групи також входили його колега-правоохоронець та двоє цивільних осіб. Зловмисники діяли по всій території України, надаючи повний спектр “послуг” для незаконної втечі.

Вартість послуг коливалася залежно від складності та сягала до 20 тисяч доларів США.

Члени групи забезпечували клієнтів підробленими документами, транспортом та місцями для переховування.

Задокументовані оборудки

Наразі правоохоронці вже задокументували три оборудки, дві з яких пов’язані із дезертирством військових. Перевірка інших численних фактів триває.

Останньою зірваною операцією стала спроба організації самовільного залишення частини для військового із Запоріжжя. За 13 тисяч доларів йому було обіцяно повний пакет фальшивих документів для гарантованого перетину кордону, однак злочинну схему було зупинено.

Вилучено майже $130 тисяч

У рамках розслідування було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та пов’язаних із ними осіб у Запоріжжі та Хмельницькому.

Під час обшуків виявлено та вилучено:

Майже 130 тисяч доларів США.

Документи, мобільні телефони та комп’ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.

Підозра та подальше розслідування

Усім чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у:

Незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Пособництві у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України).

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності.

