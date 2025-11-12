Мільйони на війні: викрито схему розкрадання дизпалива на 28 млн, призначеного для армії

Державне бюро розслідувань (ДБР) завдало удару по цинічній корупції, що підриває обороноздатність країни. Викрито та заблоковано схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Обсяги розкраденого пального вражають, а дії фігурантів отримають сувору правову оцінку, інформує Завтра.UA.

Обсяги розкрадання: 700 тонн пального на 28 млн грн

Схема розкрадання, що діяла у п’яти областях, була спрямована на незаконний збут дизельного пального, яке критично необхідне для забезпечення військової техніки ЗСУ, особливо у зимовий період.

Ключові факти корупційної діяльності:

Масштаб: Обсяги незаконно реалізованого пального перевищують 700 тонн .

Обсяги незаконно реалізованого пального перевищують . Збитки: Сума збитків від протиправної діяльності становить близько 28 мільйонів гривень .

Сума збитків від протиправної діяльності становить близько . Цинізм: Пальне, призначене для потреб оборони, систематично виводилося з військових частин і продавалося на чорному ринку.

Розслідування ДБР вкотре підкреслює, що корупційні злочини, особливо ті, що стосуються майна та ресурсів Сил оборони, є прямим посяганням на національну безпеку.

Затримано військових посадовців

Завдяки оперативним діям ДБР вдалося затримати двох ключових фігурантів, які безпосередньо організовували та втілювали цю злочинну схему.

Затримані особи:

Начальник служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону. Його посада свідчить про прямий доступ до матеріальних ресурсів та можливість організації логістики незаконного збуту. Солдат батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині.

Затримання відбулося на Дніпропетровщині, де базувалася військова частина, з якої, ймовірно, викрадалося пальне. ДБР наголошує, що кожен такий ганебний випадок отримає сувору правову оцінку.

Непохитна позиція ДБР: жодної толерантності до зловживань

Державне бюро розслідувань рішуче налаштоване на викорінення будь-яких проявів розкрадання військового майна та інших зловживань у Силах оборони.

Офіційна позиція ДБР: “Державне бюро розслідувань вживає усіх необхідних заходів задля викриття та припинення схем розкрадання військового майна та інших зловживань в Силах оборони. Кожен такий ганебний випадок отримає сувору правову оцінку.”

Ця справа є чітким сигналом для всіх, хто намагається нажитися на потребах армії, особливо в умовах повномасштабної війни. Боротьба з корупцією в оборонному секторі є пріоритетом для забезпечення стійкості та боєздатності Збройних сил.

Нагадаймо, раніше на Черкащині викрили корупційну схему з розкраданням 1,6 тонни дизеля.