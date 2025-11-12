Множинне громадянство: хто отримав унікальне право на подвійне громадянство в Україні

Громадяни США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії зможуть отримати український паспорт без відмови від свого, а українці – претендувати на другий паспорт у цих країнах. Уряд затвердив значно коротший, ніж очікувалося, список держав для запровадження спрощеної процедури, інформує Завтра.UA.

Короткий список надійних партнерів

Уряд України оприлюднив перелік країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою, не відмовляючись від свого першого паспорта. Водночас, згідно з новим законом, українці також зможуть набувати громадянства цих країн без необхідності відмовлятися від українського.

До списку увійшли лише п’ять країн:

США

Канада

Німеччина

Польща

Чехія

Цей перелік виявився значно коротшим, ніж прогнозувалося, оскільки раніше йшлося про кілька десятків держав. За словами президента Володимира Зеленського, критерієм вибору стали надійні партнери України, які надають їй підтримку у війні з Росією, а також є “теплі до українців”.

“Які традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі й важливі для України”, — наголошував раніше президент.

Закон про множинне громадянство набув чинності у липні, після чого парламент доручив Кабінету Міністрів розробити та затвердити перелік держав-партнерів.

Об’єднання глобальної української спільноти

Ключова цільова аудиторія нововведення – українська діаспора та біженці, які перебувають за кордоном. Уряд обрав саме ті країни, де на сьогодні проживає найбільше етнічних українців та громадян України.

США та Канада — країни з потужною діаспорою, нащадками попередніх хвиль міграції. За даними уряду та Світового конгресу українців, у Канаді мешкає 1,3 млн українців, у США — 1 млн.

— країни з потужною діаспорою, нащадками попередніх хвиль міграції. За даними уряду та Світового конгресу українців, у Канаді мешкає 1,3 млн українців, у США — 1 млн. Німеччина, Польща та Чехія — країни, які прийняли найбільшу кількість українських біженців з початку повномасштабного вторгнення: понад мільйон у Німеччині, близько 900 тисяч у Польщі та понад 500 тисяч у Чехії.

“Українці – це вже глобальна спільнота… маємо зберігати зв’язок всіх наших людей з Україною”, – зазначав Володимир Зеленський, коментуючи ідею множинного громадянства.

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) вважають, що це допоможе посилити зв’язок етнічних українців з Батьківщиною.

“За оцінками наших закордонних дипломатичних установ, у цих п’яти країнах мешкають близько трьох мільйонів етнічних українців. Переконані, що багато з них зацікавляться можливістю відновити правовий зв’язок зі своєю Батьківщиною”, — повідомили в МЗС.

Українська влада розраховує, що спрощення процедури набуття громадянства іноземцями, зокрема етнічними українцями, сприятиме збільшенню населення в Україні.

Застереження та Конституція

Нагадаємо, що під час розгляду закону про множинне громадянство у парламенті лунали застереження щодо його відповідності Конституції України. Деякі політики та правники висловлювали думку, що наявність двох і більше паспортів може суперечити основним положенням Конституції.

Наступним кроком очікується деталізація урядом механізму застосування спрощеної процедури для громадян цих п’яти країн.

