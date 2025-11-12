Названо головний прорахунок Трампа у війні в Україні

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни, схоже, зайшли у глухий кут, викликавши його явне розчарування. Видання The Atlantic аналізує причини невдач, головна з яких — фундаментальна відмова Москви від простої “транзакційної” угоди, на яку розраховував Трамп, та її прагнення до знищення української державності, інформує Завтра.UA.

Трамп розраховував на «просту угоду», але не зрозумів Путіна

Дональд Трамп, як стверджує видання, помилково вважав, що зможе завершити війну за допомогою простої транзакції, яка передбачала б визнання територіальних здобутків Росії та задоволення її економічних інтересів.

Недооцінка мотивів Кремля: Автор оглядової статті Томас Райт, старший науковий співробітник Брукінгського інституту, констатує: Трамп “не зрозумів, наскільки Володимир Путін прагне знищити незалежну українську державу”. Та як важко змусити його погодитися на щось менше.

Тиск без результату: Нещодавні спроби Трампа змінити динаміку — обіцянка надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" Путіну та спроба переконати Володимира Зеленського поступитися територією — виявилися марними.

Розчарування президента: Після невдалих спроб Трамп скасував запланований саміт з Путіним. Він пояснив журналістам: "Ми повинні знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся витрачати свій час."

Москва не прагне компромісу, її мета — знищення України

На думку Томаса Райта, адміністрація Трампа спрощує конфлікт до обміну територій Донбасу на гарантії безпеки. Тоді як проблема є значно складнішою та глибшою.

Неприйнятна загроза: Кремль розглядає вільну, незалежну та військово спроможну Україну як неприйнятну загрозу. Москва вважає, що Україна, навіть постраждала, але відновлена за підтримки Заходу, є небажаним результатом.

Єдиний план: The Atlantic наголошує, що єдиний план Москви — це "знищити українську державу". Саме це мається на увазі під усуненням "першопричин" війни.

Неприйнятні вимоги: Росія озвучує лише ті пропозиції, від яких Київ не може не відмовитися. Вони включають здачу додаткових територій та демілітаризацію України, що політично знищило б українського президента.

Виправдана ціна: Для Путіна надзвичайно висока ціна продовження війни є виправданою, оскільки вона заважає Україні стати на ноги. Зростання санкцій чи глибші удари ЗСУ не змінять його позиції.

Вашингтону потрібен новий підхід: стратегічна нейтралізація

Видання підкреслює, що Трамп навряд чи завершить війну найближчим часом, але міг би створити умови для успішних переговорів пізніше. Для цього Вашингтону потрібно змінити акценти.

Продовжувати військову допомогу: Трамп повинен продовжувати допомагати Україні переконувати Путіна у безперспективності досягнення цілей на полі бою.

"Стратегічна нейтралізація": Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк називає таку стратегію "стратегічною нейтралізацією" — паралізувати наступальні можливості Росії на суші, морі та в повітрі, щоб вона не могла перемогти.

Глобалізація мирних зусиль: Для "оживлення" дипломатичних зусиль Трамп міг би глобалізувати мирні ініціативи, закликавши до саміту та згуртувавши країни світу, зокрема Глобального Півдня, навколо ідеї негайного безумовного припинення вогню.

Створення тиску: Хоча Росія і Китай виступатимуть проти, це змусить їх публічно пояснювати свою позицію, підкреслюючи "абсурдність вимог Путіна" щодо додаткових поступок.

Видання резюмує, що війна навряд чи закінчиться одним проривом, але ці кроки могли б створити умови для її вирішення з часом, яке б не передбачало підкорення України Росією.

