На Покровському напрямку зосереджена безпрецедентна кількість російських окупантів — близько 170 тисяч осіб. За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, це складає майже чверть усієї армії противника. Саме на цій ділянці фронту, яка становить лише 5-6% від усієї лінії зіткнення (загалом 1 245 км), відбуваються найінтенсивніші бої, інформує Завтра.UA.

“Там зосереджена чверть російських військ, відбувається більше ніж третина, іноді – до половини від загальної кількості бойових зіткнень”, — повідомив Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ. Путін наказав “взяти Покровськ будь-якою ціною” — експерт про “дедлайн” Кремля.

Тактична пауза перед бурею: Росія проводить ротацію

Останнім часом зафіксовано істотне зменшення кількості бойових зіткнень на Покровському напрямку порівняно з кількома днями тому. Однак, за словами експерта, це не свідчить про ослаблення тиску, а скоріше про підготовку до нового, вирішального штурму.

Причина зменшення інтенсивності: Тактична ротація, яку проводить армія РФ.

Тактична ротація, яку проводить армія РФ. Мета ротації: Відведення частини військ на кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення для доукомплектування, переозброєння та відпочинку.

Відведення частини військ на кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення для доукомплектування, переозброєння та відпочинку. Прогноз: Після ротації ворог атакуватиме “більш-менш свіжими силами”, готуючись до масованого удару.

“Дедлайн” Кремля: захопити агломерацію до 21 листопада

Олексій Гетьман нагадав, що російський диктатор Володимир Путін особисто віддав наказ своїм військам захопити агломерацію Покровськ — Мирноград — Костянтинівка до 21 листопада. Цей факт підтверджує, що Кремль надав операції на цьому напрямку найвищий пріоритет, наказавши “взяти Покровськ будь-якою ціною”.

Величезна концентрація військ та оголошення конкретних термінів свідчать про те, що Росія готує вирішальний наступ на цьому стратегічно важливому напрямку, а зменшення кількості атак є лише тимчасовою паузою перед ескалацією.

Нагадаймо, раніше стало відомо про битву за Покровськ: прийнято рішення, яке визначає долю цілої області.