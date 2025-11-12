РФ готує вирішальний штурм: чверть армії Путіна кинуто до Покровська

На Покровському напрямку зосереджена безпрецедентна кількість російських окупантів — близько 170 тисяч осіб. За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, це складає майже чверть усієї армії противника. Саме на цій ділянці фронту, яка становить лише 5-6% від усієї лінії зіткнення (загалом 1 245 км), відбуваються найінтенсивніші бої, інформує Завтра.UA.
“Там зосереджена чверть російських військ, відбувається більше ніж третина, іноді – до половини від загальної кількості бойових зіткнень”, — повідомив Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ. Путін наказав “взяти Покровськ будь-якою ціною” — експерт про “дедлайн” Кремля.
Тактична пауза перед бурею: Росія проводить ротацію
Останнім часом зафіксовано істотне зменшення кількості бойових зіткнень на Покровському напрямку порівняно з кількома днями тому. Однак, за словами експерта, це не свідчить про ослаблення тиску, а скоріше про підготовку до нового, вирішального штурму.
- Причина зменшення інтенсивності: Тактична ротація, яку проводить армія РФ.
- Мета ротації: Відведення частини військ на кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення для доукомплектування, переозброєння та відпочинку.
- Прогноз: Після ротації ворог атакуватиме “більш-менш свіжими силами”, готуючись до масованого удару.
“Дедлайн” Кремля: захопити агломерацію до 21 листопада
Олексій Гетьман нагадав, що російський диктатор Володимир Путін особисто віддав наказ своїм військам захопити агломерацію Покровськ — Мирноград — Костянтинівка до 21 листопада. Цей факт підтверджує, що Кремль надав операції на цьому напрямку найвищий пріоритет, наказавши “взяти Покровськ будь-якою ціною”.
Величезна концентрація військ та оголошення конкретних термінів свідчать про те, що Росія готує вирішальний наступ на цьому стратегічно важливому напрямку, а зменшення кількості атак є лише тимчасовою паузою перед ескалацією.
Нагадаймо, раніше стало відомо про битву за Покровськ: прийнято рішення, яке визначає долю цілої області.