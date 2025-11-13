1,4 мільйона на крові: викрита зухвала схема розкрадання коштів на БПЛА

Справа про зловживання на закупівлі дронів для ЗСУ отримала новий розвиток: прокурори Київської обласної прокуратури оголосили нові підозри двом фігурантам, інформує Завтра.UA. Мова йде про масштабну корупційну схему, в рамках якої зловмисники вимагали 1,4 мільйона гривень і намагалися незаконно привласнити кошти, що мали йти на забезпечення наших військових безпілотниками під час воєнного стану.

Цинічний «вплив»: вимагання 1,4 млн грн за бюджетні кошти

Згідно з матеріалами слідства, фігурантом корупційної схеми став керівник однієї з громадських організацій. Він налагодив зв’язок із командиром однієї з військових частин Бориспільського району, якій було виділено 2,4 млн грн на закупівлю необхідних на фронті безпілотних літальних апаратів.

Керівник ГО почав вимагати від військового 1,4 млн грн неправомірної вигоди, переконуючи, що саме завдяки його «впливу» та «сприянню» ці бюджетні кошти були виділені. Фактично, він вимагав значну частину оборонного бюджету як «винагороду» за нібито лобіювання.

Спроба розкрадання: схема «списаних» дронів

Особливого цинізму справі додає той факт, що підозрюваний не обмежився вимаганням: він також підбурював військовослужбовця до розкрадання виділених коштів.

Схема полягала в пропозиції списати ще не закуплені дрони як нібито знищені в зоні бойових дій. Таким чином, бюджетні кошти планувалося незаконно привласнити замість використання їх за призначенням — для підтримки військових. Для реалізації цієї злочинної ідеї керівник ГО залучив спільника, який виконував роль координатора та посередника при передачі коштів.

Затримання та вилучення Грошей

Оперативники затримали керівника громадської організації під час отримання другої частини неправомірної вигоди, яка становила 31 тисячу доларів США. Грошові кошти, що стали доказом у справі, були вилучені.

Нові кваліфікації: посилення звинувачень

Раніше керівнику ГО вже було повідомлено про підозри за:

Зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Незакінчений замах на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

11 листопада 2025 року прокурори повідомили нові, більш тяжкі підозри керівнику ГО та його спільнику, кваліфікувавши їхні дії як:

Закінчений замах на підбурювання до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, керівнику організації додатково інкриміновано незаконне зберігання зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України), що розширює коло його злочинних діянь.

Слідство продовжується, щоб встановити всі обставини справи та притягнути винних до відповідальності за спробу нажитися на критично важливих потребах військових під час війни.

Раніше стало відомо про корупцію на дронах: викрито схему розкрадання 15,6 млн грн, виділених на квадрокоптери для ЗСУ.