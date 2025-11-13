6,2 мільйона зникли в “повітрі”: на Закарпатті викрито схему-привид на будівництві спорткомплексу

Прокурори встановили нові факти масштабного привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво важливого спортивного об’єкта та ремонт укриття на Мукачівщині, інформує Завтра.UA.

Організатор схеми та “мертві душі” матеріалів

Прокурори Закарпатської обласної та Мукачівської окружної прокуратур у ході розслідування встановили нові епізоди злочинної діяльності, пов’язаної з будівництвом спорткомплексу в селі Поляна.

Слідство встановило, що організатором багатомільйонної схеми був директор підприємства-підрядника. Він заздалегідь, ще до проведення тендеру, розробив механізм розкрадання бюджетних коштів. До своєї діяльності він залучив підконтрольних підприємців та одного з посадовців сільської ради.

Суть махінації полягала у створенні фіктивних документів: значна частина матеріалів і виконаних робіт існувала лише на паперах.

“Примарний” дах та укриття для школярів

Найбільш показовим фактом, виявленим прокуратурою, є ситуація з дахом спорткомплексу.

Показовий факт: дах, який фактично був зведений лише після липня 2025 року, у документах за 2022 рік уже був “збудований” та оплачений.

Крім того, за аналогічною шахрайською схемою було привласнено майже 500 тис. грн під час ремонту захисного укриття для школярів.

Підтверджені збитки та нові підозри

За результатами проведених експертиз сума підтверджених збитків, завданих державі, перевищила 6,2 млн грн.

На підставі зібраних доказів, директору підприємства-підрядника, двом підприємцям та посадовцю сільради додатково повідомлено про підозру за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України);

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 209 КК України);

Службове підроблення (ч. 3 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України).

Попередні дії прокуратури

Слід зазначити, що це не перший етап розслідування. Раніше до суду вже було скеровано обвинувальний акт стосовно іншого посадовця сільради, який не забезпечив належний контроль за виконанням робіт.

Прокуратура також заявила позов про відшкодування збитків на понад 5,5 млн грн, а на майно чиновника, що фігурує у справі, накладено арешт.

