На фронт — порожні котелки: На Київщині начальниця їдальні вкрала у військових продукти на понад мільйон гривень

Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони та ДБР викрили та затримали трьох посадових осіб військової частини, які підозрюються у викраденні військового майна — продуктів харчування, призначених для забезпечення особового складу. Сума завданих збитків вже перевищила 1 мільйон гривень, інформує Завтра.UA.

Організаторка та співучасники: як працювала схема

За даними слідства, начальниця їдальні військової частини, діючи з корисливих мотивів, організувала злочинну схему з розкрадання та подальшої реалізації продуктів харчування. Вона залучила до незаконної діяльності двох своїх підлеглих: інструктора їдальні та водія військової частини.

Начальниця їдальні: Здійснювала загальну координацію та забезпечувала прикриття протиправної діяльності.

Інструктор їдальні: Відповідала за отримання продуктів зі складу, навмисно закладала неповну кількість у котел під час приготування страв та вносила недостовірні відомості до облікових документів, щоб приховати нестачу.

Водій військової частини: Використовував службовий автомобіль для транспортування викрадених продуктів за межі частини з метою їх подальшої реалізації цивільним особам.

Мільйонні збитки та п’ять задокументованих фактів

У ході досудового розслідування задокументовано, що тільки протягом вересня-жовтня 2025 року підозрювані вчинили п’ять фактів викрадення військового майна. Їхніми діями військовій частині завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень.

Схему було припинено у листопаді 2025 року під час чергової спроби викрадення та продажу масштабної партії продуктів на суму близько 160 тис. грн. Серед вилученого товару:

Понад 600 кг м’яса

м’яса 80 кг риби

риби 60 кг ковбаси

ковбаси 110 кг сиру

сиру 12 кг масла та інші продукти.

Підозрюваних було викрито та затримано на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України.

Сувора відповідальність та запобіжні заходи

Усім трьом посадовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 900 тис. грн кожному.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

