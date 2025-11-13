На фронт — порожні котелки: На Київщині начальниця їдальні вкрала у військових продукти на понад мільйон гривень

Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони та ДБР викрили та затримали трьох посадових осіб військової частини, які підозрюються у викраденні військового майна — продуктів харчування, призначених для забезпечення особового складу. Сума завданих збитків вже перевищила 1 мільйон гривень, інформує Завтра.UA.
Організаторка та співучасники: як працювала схема
За даними слідства, начальниця їдальні військової частини, діючи з корисливих мотивів, організувала злочинну схему з розкрадання та подальшої реалізації продуктів харчування. Вона залучила до незаконної діяльності двох своїх підлеглих: інструктора їдальні та водія військової частини.
- Начальниця їдальні: Здійснювала загальну координацію та забезпечувала прикриття протиправної діяльності.
- Інструктор їдальні: Відповідала за отримання продуктів зі складу, навмисно закладала неповну кількість у котел під час приготування страв та вносила недостовірні відомості до облікових документів, щоб приховати нестачу.
- Водій військової частини: Використовував службовий автомобіль для транспортування викрадених продуктів за межі частини з метою їх подальшої реалізації цивільним особам.
Мільйонні збитки та п’ять задокументованих фактів
У ході досудового розслідування задокументовано, що тільки протягом вересня-жовтня 2025 року підозрювані вчинили п’ять фактів викрадення військового майна. Їхніми діями військовій частині завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень.
Схему було припинено у листопаді 2025 року під час чергової спроби викрадення та продажу масштабної партії продуктів на суму близько 160 тис. грн. Серед вилученого товару:
- Понад 600 кг м’яса
- 80 кг риби
- 60 кг ковбаси
- 110 кг сиру
- 12 кг масла та інші продукти.
Підозрюваних було викрито та затримано на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України.
Сувора відповідальність та запобіжні заходи
Усім трьом посадовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 900 тис. грн кожному.
Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
