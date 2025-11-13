G7: Поточна лінія фронту може стати основою для переговорів між Україною та РФ

Міністри закордонних справ країн G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки), а також Високий представник Європейського Союзу, провели зустріч під головуванням Канади 11-12 листопада 2025 року в Ніагарі. Однією з ключових тем стала російська агресія проти України. В результаті зустрічі було зроблено заяву, де поточна лінія зіткнення розглядається як можлива відправна точка для переговорів між Києвом та Москвою. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади, інформує Завтра.UA.

Непохитна підтримка та заклик до переговорів

У своїй спільній заяві країни G7 підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та права на існування.

Міністри знову наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню .

. Вони дійшли згоди, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів .

. Водночас G7 залишається відданою принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Посилення тиску на Росію та її поплічників

Учасники зустрічі також підтвердили наміри збільшити економічні витрати для Росії. Вони вивчають можливості вжиття заходів проти країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля РФ.

Засудження військової допомоги: G7 рішуче засудила надання Росії військової допомоги з боку КНДР та Ірану. А також постачання зброї та компонентів подвійного призначення Китаєм. Це, на їхню думку, стало вирішальним чинником, який сприяв війні Росії.

G7 рішуче засудила надання Росії військової допомоги з боку КНДР та Ірану. А також постачання зброї та компонентів подвійного призначення Китаєм. Це, на їхню думку, стало вирішальним чинником, який сприяв війні Росії. Використання заморожених активів: Міністри обговорили широке коло варіантів фінансування для підтримки України, включаючи подальше скоординоване використання іммобілізованих російських суверенних активів у їхніх юрисдикціях.

Міністри обговорили широке коло варіантів фінансування для підтримки України, включаючи подальше скоординоване використання іммобілізованих російських суверенних активів у їхніх юрисдикціях. Підтримка енергетичної безпеки: G7 рішуче засудила нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру України та підтвердила свою підтримку енергетичної безпеки країни.

Міжнародне співробітництво у Ніагарі

На зустрічі у Ніагарі міністри G7 також вітали участь очільників зовнішньополітичних відомств Бразилії, Індії, Королівства Саудівська Аравія, Мексики, Республіки Корея, Південної Африки та України. Вони приєдналися до обговорення питань, які стосуються морської безпеки та процвітання, критично важливих корисних копалин, економічної стійкості та енергетичної безпеки.

Нагадаймо, раніше стало відомо про великий Донбаський кидок: які міста Кремль спробує захопити, щоб оголосити “перемогу” в області.