Лише Буданов повідомляє Президенту про об’єктивний стан речей, – експерт

Президент Володимир Зеленський, надає особливого значення об’єктивним оцінкам начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, що може свідчити про зміну акцентів у владно-військовому керівництві. Про це пише видання Фром.

Таку думку висловив політтехнолог і керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак на своїй сторінці у Facebook, зазначивши що пряма комунікація між Президентом і очільником ГУР стає все більш помітною та важливою.

За словами Постернака, саме зваженість і відсутність зайвого оптимізму у висловлюваннях Буданова, зокрема щодо ситуації на Покровському напрямку, формують високий рівень довіри з боку Президента.

Ця довіра, як зазначає експерт, спонукає Зеленського отримати розуміння «щодо подальших операцій військової розвідки та російських планів на перше півріччя 2026 року» без зайвих прикрас.

Експерт припускає, що саме ця пряма комунікація, підкріплена відвертими доповідями, може нервувати чинного очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, який, за даними ЗМІ, незадоволений таким станом справ.

Постернак акцентує, що вчорашнє офіційне заслуховування Президентом доповіді Буданова щодо операцій військової розвідки, російських планів на 2026 рік та геополітичної ситуації є знаковим і давно не мало такого окремого підкреслення важливої ролі ГУР МО.

Він вважає, що такі дії Банкової не є випадковими і можуть свідчити про необхідність знайти надійну опору в об’єктивних та стійких структурах оборони країни.

«Буданов здатний реалістично, холодно та аргументовано оцінювати кризові військові та геополітичні процеси. Він завжди приходить на допомогу в критичних ситуаціях, надаючи правдиву інформацію про стан справ», – підкреслює Постернак.

За словами політтехнолога, на тлі викликів для Банкової (загроза втрати Покровська, корупційний скандал з Тимуром Міндічем) та критики щодо оцінок Покровського напрямку з боку іншого військового командування, зокрема Сирського, об’єктивність Буданова є надзвичайно важливою.