Рубіо окреслив жорстку позицію США щодо переговорів із Кремлем

Вірогідність переговорів лідерів США та Росії залежить виключно від впевненості у їхній здатності принести конкретний результат для припинення війни в Україні, заявив держсекретар США. Про це повідомляє агенція Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Конкретні результати як єдина умова

Державний секретар США Марко Рубіо окреслив чітку позицію Вашингтона щодо потенційної зустрічі президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. За словами Рубіо, така зустріч відбудеться лише за умови, що вона гарантовано призведе до конкретних результатів у контексті припинення війни в Україні.

Про це глава американської дипломатії заявив журналістам за підсумками міністерського засідання G7, яке відбулося у Канаді в четвер, 13 листопада.

“Не можемо зустрічатися заради зустрічей”

Рубіо наголосив, що обидві сторони розуміють необхідність досягнення практичного прогресу на найвищому рівні.

“Обидві сторони домовилися, що наступна зустріч наших президентів має дати конкретні результати. Ми мусимо бути певними, що маємо реальний шанс досягти чогось позитивного”, – підкреслив державний секретар США.

Він також додав, що хоча Вашингтон прагне якнайшвидшого завершення війни, основна увага зосереджена на продуктивності таких переговорів, а не на проведенні чергових порожніх домовленостей.

“Ми не можемо просто далі зустрічатися заради зустрічей”, – підсумував Марко Рубіо, підтверджуючи, що пріоритетом США є ефективність дипломатичних зусиль.

Нагадаймо, раніше учасники засідання G7 заявили, що поточна лінія фронту може стати основою для переговорів між Україною та РФ.