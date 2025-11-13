Війська РФ встановили добовий рекорд просування, захопивши 40,06 км² території

За останню добу, російські війська здійснили найбільше просування з початку поточного року, збільшивши площу контролю на 40,06 кв. км. Це значно перевищує середні темпи просування ворога за останні місяці. Основні успіхи зафіксовані на Гуляйпільському та Покровському напрямках, інформує Завтра.UA.

Рекордна площа окупації за добу

Згідно з повідомленням OSINT-проєкту DeepState у середу, 12 листопада, загальна площа території, взятої під контроль військами РФ за добу, становить 40,06 кв. км. Це стало найбільшим добовим показником просування ворога в Україні у поточному році.

Цей показник у кілька разів перевищує середні темпи, які спостерігалися впродовж останніх місяців. Паралельно з цим, “сіра зона” на лінії зіткнення також зменшилася на рекордні 22,82 кв. км.

Просування на Гуляйпільському напрямку

Найбільше територіальне зростання ворожого контролю зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Захоплені населені пункти: Російські війська захопили села Нове та Новоуспенівське , розташовані на північний схід від Гуляйполя.

Російські війська захопили села та , розташовані на північний схід від Гуляйполя. Зростання площі: На цьому напрямку площа окупації зросла на 27,48 кв. км .

На цьому напрямку площа окупації зросла на . Інші ділянки: Окупанти також просунулися поблизу сусідніх сіл: Солодке , Рівнопілля та Яблукове . На мапах DeepState Рівнопілля та Яблукове позначені як такі, що перебувають у “сірій зоні”. Село Солодке – частково окуповане, частково в “сірій зоні”.

Окупанти також просунулися поблизу сусідніх сіл: , та .

Бої та просування на Покровському напрямку

На Покровському напрямку в Донецькій області війська РФ також досягли значного просування.

Просування в місті: Ворог просунувся в міській забудові Покровська .

Ворог просунувся в . Зростання площі: На цьому напрямку площа контролю окупантів збільшилась на 12,58 кв. км .

На цьому напрямку площа контролю окупантів збільшилась на . Сусідні села: Російські війська також просунулися в районі села Чунишине, яке на мапах проєкту вже показане як окуповане.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Часовоярському напрямку площа контролю окупантів не збільшилась, проте “сіра зона” зросла на 2,61 кв. км.

На інших ділянках фронту значних змін у площі контролю не зафіксовано.

Раніше стало відомо про великий Донбаський кидок: які міста Кремль спробує захопити, щоб оголосити “перемогу” в області.