Берлін змінює правила: канцлер Мерц закликав Зеленського зупинити притік українців

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням зменшити кількість молодих українських чоловіків, які прибувають до Німеччини як біженці, підкреслюючи їхню необхідність служити своїй країні. Про це повідомляє Barron’s, висвітлюючи також плани Німеччини щодо скорочення соціальних виплат для українських біженців, інформує Завтра.UA.

Звернення до Зеленського: «Вони там потрібні»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час телефонної розмови він звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Головне прохання полягало в тому, щоб “забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема з України, не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості, а служили у своїй країні”.

Мерц чітко наголосив на важливості їхньої присутності на батьківщині. Канцлер заявив: “Вони там потрібні”. Це звернення прозвучало на тлі зростаючого напливу українських чоловіків певної вікової групи до Німеччини.

Зростання кількості біженців після послаблення правил

Німеччина, яка є провідною економікою Європи, прийняла близько мільйона українських біженців з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило агентству AFP про наплив молодих українських чоловіків. Після того, як Київ послабив правила та дозволив виїзд з України особам віком від 18 до 22 років.

За даними міністерства, кількість чоловіків цієї вікової групи, які шукають притулку в Німеччині, зросла з трохи більше 100 на тиждень до 1796 осіб за тиждень, що розпочався 6 жовтня.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Україна заборонила чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну, за деякими винятками, але у серпні ці правила були пом’якшені.

Зміна політики соціального забезпечення: Більше стимулів для роботи

Крім звернення до України, Канцлер Мерц також анонсував зміни у внутрішній політиці Німеччини щодо біженців. Він заявив на Берлінському бізнес-конгресі, що німецькі правила соціального забезпечення незабаром будуть змінені. Мета змін – знизити виплати українським біженцям та “таким чином запропонувати більше стимулів для пошуку роботи”.

“Пільги для цих біженців будуть структуровані таким чином, щоб стимули до роботи переважували стимул залишатися в системі соціального забезпечення”, – пояснив Мерц.

Ці заяви підтверджують загальну зміну стратегії Берліна, про яку стало відомо раніше. Зокрема, йшлося про закриття найбільшого притулку для біженців з України та “закриття фінансових дверей” для українських біженців.