Ексглава MI6 назвав єдиний спосіб змусити Кремль сісти за стіл переговорів

Колишній голова британської розвідки MI6 Річард Мур підтверджує оцінки, що Путін не має наміру досягати мирної угоди, наголошуючи на необхідності посилення військової та економічної підтримки України, інформує Завтра.UA.

Путін не готовий до миру: оцінка колишнього керівника MI6

Нещодавні розвідувальні дані свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін не має наміру укладати мирну угоду з Україною. Про це заявив Річард Мур, який до вересня обіймав посаду очільника британської служби зовнішньої розвідки MI6.

В ефірі програми Bloomberg The Mishal Husain Show Мур підтвердив, що Путіну потрібне значно більше переконання, аби погодитися на мир, зокрема той, до якого прагне потенційний президент США Дональд Трамп.

«За нинішніх умов — я роблю це на основі доступу до наших розвідувальних даних, який я мав кілька тижнів тому, — він не готовий до угоди», — сказав Мур. «На мою думку, відповідь на це питання полягає в тому, що на нього потрібно чинити більший тиск, щоб він був готовий до угоди».

Його оцінка збігається з нещодавніми повідомленнями про те, що розвідка США також бачить наміри Путіна продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну.

Домінування, а не території

Річард Мур підкреслив, що мета Путіна виходить за рамки суто територіальних питань. За його словами, розвідувальні дані чітко вказують на намір російського президента:

«Вони говорять нам, що Путін не має наміру укладати угоду, що для нього це не суто територіальне питання, а питання домінування над Україною та перетворення її на щось, що дуже схоже на її сусіда, Білорусі».

Колишній очільник MI6, який сам є офіцером розвідки, охарактеризував дії Путіна як спробу «грати» Заходом, маневруючи ним у зручне для Росії місце. Мур закликав до стримування такої тактики.

Наслідки для Китаю та глобальної безпеки

Мур наголосив, що результат війни в Україні матиме прямі наслідки для світової безпеки, зокрема для Китаю. Він зазначив, що голова КНР Сі Цзіньпін «дуже уважно» стежить за реакцією західних союзників.

«Існує реальна небезпека, що якщо він побачить нашу слабкість щодо України, то зробить висновки щодо власної поведінки навколо Південнокитайського моря та, можливо, на Тайвані», — попередив Мур. Нездатність Заходу допомогти Україні перемогти може заохотити агресивні дії Китаю.

Рецепт тиску: військова та економічна підтримка

Щоб змусити Путіна сісти за стіл реальних переговорів, Мур окреслив заходи, які можуть вжити західні союзники:

Посилення тиску на полі бою: Збільшення військової підтримки.

Збільшення військової підтримки. Інвестиції в оборонну промисловість України: Надання фінансової допомоги та дозволів для розвитку недокапіталізованої оборонної промисловості України.

Надання фінансової допомоги та дозволів для розвитку недокапіталізованої оборонної промисловості України. Дозволи на далекобійну зброю: Надання Україні дозволів на використання далекобійної зброї для нанесення ударів по військових цілях.

Надання Україні дозволів на використання далекобійної зброї для нанесення ударів по військових цілях. Основи протиповітряної оборони: Постачання критично важливих систем ППО.

Постачання критично важливих систем ППО. Внутрішній тиск на Путіна: Застосування економічних та політичних заходів для посилення тиску на російського лідера вдома.

Мур закликав до терпіння та рішучості, підкреслюючи, що це «змагання воль». «Ми повинні бути терплячими. Ми повинні бути готові дочекатися завершення цього», — додав він, наголошуючи на фундаментальній важливості цієї боротьби для всього західного альянсу.

