Ексзаступника міністра судитимуть за хабар у $500 000

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування та передали до суду справу, в центрі якої — колишній заступник міністра енергетики. Чиновника обвинувачують у корупції: він вимагав та одержав неправомірну вигоду за надання дозволу на вивезення цінного гірничо-видобувного обладнання, яке перебувало в прифронтовому районі, інформує Завтра.UA.

Змова заради неправомірної вигоди

Як встановило слідство, високопосадовець, діючи у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств східного регіону та ще двома особами, звернувся до радника керівника іншого вугільного підприємства, розташованого на заході України. Він висловив прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч доларів США.

За цю суму колишній заступник міністра пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю подальшого використання обладнання для видобутку вугілля з шахт одного державного підприємства до іншого. Фактично, йшлося про порятунок цього цінного обладнання. Оскільки воно знаходилося поблизу зони активних бойових дій.

Викриття «на гарячому» під час передачі траншу

Кошти мали передаватися п’ятьма частинами. По 100 тисяч доларів США на кожній зустрічі. Однак під час передачі третього траншу неправомірної вигоди співучасників злочину було викрито «на гарячому» правоохоронними органами.

Справа скерована до суду для розгляду по суті.

