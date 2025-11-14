Енергетичний шок: схема відкатів у $100 мільйонів змусила ЄС поставити Україні ультиматум

Європейський Союз вимагає від України надати запевнення щодо використання майбутньої фінансової підтримки після того, як масштабне антикорупційне розслідування викрило схему відкатів на суму 100 мільйонів доларів у її енергетичному секторі. Про це пише Politico, інформує Завтра.UA.

Розслідування, яке українські антикорупційні органи повідомили цього тижня, нібито стосується деяких близьких соратників Президента Володимира Зеленського. Це спонукало його запровадити санкції проти колишнього бізнес-партнера та звільнити кількох високопосадовців.

Розкол серед європейських партнерів та вимоги прозорості

Ці викриття викликали неоднозначну реакцію серед європейських партнерів Києва. Дехто розглядає це як позитивний знак незалежності українських антикорупційних органів. Однак, інші вимагають від України конкретних зобов’язань та плану дій для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Один із чиновників ЄС, який говорив на умовах анонімності, назвав “ендемічну корупцію”, виявлену в ході розслідування, “огидною”. І заявив, що вона “не допоможе” репутації країни.

“Це означатиме, що [Європейській] Комісії, безумовно, доведеться переглянути, як вона витрачає” кошти на енергетичний сектор Києва, — заявив чиновник. Він додав, що в майбутньому “Україні доведеться приділяти більше уваги та прозорості тому, як вона витрачає кошти”.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив після розмови із Зеленським: “Ми очікуємо, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та реформами у власній країні”. Президенту “потрібно заспокоїти всіх”, найімовірніше, “запропонувавши план боротьби з корупцією”, додав європейський урядовець.

Делікатний момент та ризик для допомоги

Скандал стався у вкрай делікатний для України час. Наступного року країна зіткнеться з бюджетною кризою в розмірі $41 мільярдів, а країни ЄС наразі не можуть вирішити, чи розблокувати Києву репараційний кредит у розмірі $140 мільярдів з заморожених російських активів.

Президент Зеленський, зі свого боку, заявив у середу, що “в енергетичному секторі має бути максимальна доброчесність абсолютно в усіх процесах”, і він “підтримує… кожне розслідування, проведене правоохоронними органами та антикорупційними посадовцями”.

Союзники підтверджують підтримку, але висловлюють занепокоєння

Поки що цей скандал — найгірший для Зеленського з 2019 року — не призводить до загроз скорочення допомоги.

У четвер ЄС підтвердив, що виділить Україні 6 мільярдів євро нової допомоги.

Естонія схвалила додаткові 150 000 євро для енергетичного сектору Києва.

Німеччина, як повідомляється, розглядає можливість виділення 3 мільярдів євро наступного року.

Союзники прагнуть виступити єдиним фронтом, адже Росія посилила бомбардування критично важливої енергетичної інфраструктури України.

“Боляче бачити, як корупція впливає на енергетичний сектор, особливо з наближенням зими, коли Росія продовжує свої жорстокі атаки,” — сказав міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, але наголосив: “ми твердо стоїмо поруч з народом України — наша підтримка не припиниться”.

Водночас, за зачиненими дверима прихильники України в ЄС побоюються, що надмірна публічність скандалу може підживити наративи опонентів, таких як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який назвав викриття “мережею воєнної мафії”. Дипломати ЄС зазначають, що висвітлення скандалів “лише підживлює тих, хто, як Угорщина, називає її корумпованою країною”.

Прибирання та вимоги структурних реформ

Розслідування наразі здебільшого зосереджується на “Енергоатомі”, державній компанії з ядерної енергетики, звинувачуючи сімох посадовців у маніпуляціях контрактами з метою отримання 10-15% відкатів.

Зеленський заявив, що “відбудеться очищення та перезавантаження керівництва Енергоатома”.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Енергетичне співтовариство, які надають допомогу, запевняють, що їхні процедури закупівель (через незалежні агентства та відкриті тендери) мінімізують ризики корупції.

Однак, європейські урядовці та українські захисники реформ стверджують, що потрібно зробити більше для викорінення корупції в секторі.

Андрій Жупанин, народний депутат від “Слуги народу” та член парламентського комітету з питань енергетики, наголосив, що Київ має покращити корпоративне управління державними енергетичними компаніями та зміцнити їхні наглядові ради.

“Це також шанс очиститися та відбудуватися сильніше”, — підсумував міністр Вайчюнас. Українські політики та європейські партнери погоджуються, що у майбутньому енергетичний сектор України повинен стати більш прозорим, а Київ має гарантувати ефективне витрачання допомоги.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що РФ готує вирішальний штурм: чверть армії Путіна кинуто до Покровська.