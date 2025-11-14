Кремль виходить на «борговий рекорд»: Путін починає воювати в кредит

Міністерство фінансів Росії за один день залучило 1,75 трлн рублів шляхом найбільшого в історії розміщення державних облігацій. Це стало ключовим кроком для покриття дефіциту бюджету. На початку листопада він перевищив 4 трлн рублів. Цей безпрецедентний обсяг запозичень підтверджує, що країна-агресор зіткнулася з гострою фінансовою кризою. І змушена різко нарощувати державний борг, щоб фінансувати свої поточні витрати, зокрема військові. Про це повідомляє The Moscow Times, інформує Завтра.UA.

Рекордний аукціон: 1,75 трлн рублів за день

Упродовж одного дня Мінфін РФ провів три аукціони та продав облігацій на 1,86 трлн рублів за номіналом, залучивши 1,75 трлн рублів.

Основний обсяг — 1,6 трлн рублів — принесли два випуски ОФЗ з плаваючою ставкою (флоатери), які традиційно купуються державними банками.

Ще на 152 млрд рублів Мінфін продав класичних ОФЗ із погашенням у 2033 році.

Це безпрецедентне разове запозичення відбувається на тлі того, як уряд агресора все більше залежить від боргових коштів для фінансування своїх витрат, переважно пов’язаних із війною.

Зростання дефіциту та падіння доходів

Нарощування боргу є прямим наслідком погіршення ситуації з бюджетними доходами Росії:

Сировинні доходи: За перші 10 місяців цього року бюджет втратив понад 20% сировинних доходів.

За перші 10 місяців цього року бюджет втратив понад 20% сировинних доходів. У жовтні вперше цього року зафіксовано падіння ненафтогазових надходжень — на 4% у річному вираженні.

Мінфін РФ прогнозує, що за підсумками року дефіцит бюджету становитиме 5,7 трлн рублів, хоча аналітики припускають, що реальна цифра може сягнути 6 трлн рублів через падіння цін на російську нафту та значні знижки.

Боргове фінансування війни замість Фонду добробуту

Майже весь дефіцит бюджету цього року фінансується за рахунок боргу, оскільки ресурси, які активно використовувалися на початку повномасштабного вторгнення, виснажуються:

Нарощування боргу: У першому кварталі Мінфін позичив 1,4 трлн рублів, у другому — 1,46 трлн, у третьому — 1,55 трлн.

У першому кварталі Мінфін позичив 1,4 трлн рублів, у drugому — 1,46 трлн, у третьому — 1,55 трлн. До кінця року, за прогнозом відомства, державний борг Росії перевищить 32 трлн рублів, або 17,7% ВВП.

До кінця року, за прогнозом відомства, державний борг Росії перевищить 32 трлн рублів, або 17,7% ВВП. Пауза для ФНД: Витрати з Фонду національного добробуту (ФНД), який був головним джерелом покриття дефіциту в перші роки війни, поставлені на паузу. Ліквідні активи ФНД скоротилися в 2,5 раза — до $50 млрд, а запаси валюти у фонді досягли мінімуму за 17 років його існування.

Фактично, Москва переходить від використання накопичених резервів до прямого фінансування військових витрат за рахунок державного боргу, що створює довгострокові ризики для фінансової стабільності країни.

Раніше стало відомо про удар по російській військовій економіці: Порт Туапсе зупинив експорт палива після атаки дронів СБУ.