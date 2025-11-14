Криптокорупція на кордоні: викрито військового, який продавав ухилянтам маршрути за Bitcoin

На Закарпатті викрито черговий прояв військової корупції: співробітники ДБР, СБУ та ВВБ прикордонного загону ДПСУ припинили діяльність начальника групи одного з відділень правоохоронного органу, який налагодив високотехнологічну схему незаконного переправлення ухилянтів до Європи, інформує Завтра.UA. Цей посадовець, цинічно зловживаючи службовим становищем, продавав маршрути до Румунії за 2 тисячі доларів США, вимагаючи оплату виключно у криптовалюті для забезпечення повної анонімності та приховання корупційних доходів.

Службовець-організатор: використання службової інформації заради наживи

За даними слідства, начальник групи одного з відділень правоохоронного органу використав своє службове становище та доступ до конфіденційної інформації для організації схеми нелегального виїзду.

Ініціатором схеми стала колега військовослужбовця, яка звернулася до нього з проханням допомогти її знайомому потрапити до Європи. Замість того, щоб діяти згідно з законом, військовий побачив у цій ситуації можливість незаконного збагачення.

Конспірація та криптовалюта: нові інструменти корупції

Військовослужбовець-корупціонер запропонував “клієнту” незаконно перетнути кордон з Румунією за фіксовану суму — 2 тисячі доларів США.

Особливістю цієї схеми стало використання сучасних методів конспірації, спрямованих на максимальне уникнення фіксації доказів:

Захищений зв’язок: Уся комунікація велася через месенджер Telegram із функцією миттєвого зникнення повідомлень. Анонімна оплата: Гроші вимагали переказати у криптовалюті на віртуальний гаманець, що значно ускладнює відстеження руху коштів та ідентифікацію кінцевого отримувача.

Такий підхід підкреслює зростаючу винахідливість корупціонерів, які використовують технології для приховування своїх злочинів.

Процесуальні дії

Наразі триває розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Цей випадок є яскравим прикладом корупції у військових та правоохоронних структурах під час воєнного стану, де службове становище використовується не для захисту державних інтересів та кордонів, а для цинічного заробітку на потребі чоловіків уникнути мобілізації.

