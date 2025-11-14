Нічний жах у Києві: атака РФ забрала життя людини, десятки постраждалих та руйнування по всьому місту

Масована нічна атака Російської Федерації на Київ призвела до трагічних наслідків у більшості районів столиці. За останніми даними, одна людина загинула та щонайменше 24 особи травмовані, включаючи одну дитину. Підрозділи ДСНС героїчно врятували понад 40 людей з пошкоджених будівель, інформує Завтра.UA.

Жертви та постраждалі: жахливі наслідки для мешканців

Станом на ранок, інформація про жертви та постраждалих виглядає наступним чином:

Загибла: 1 особа загинула внаслідок пожежі у багатоповерхівці в Деснянському районі.

1 особа загинула внаслідок пожежі у багатоповерхівці в Деснянському районі. Травмовані: Щонайменше 24 особи отримали травми, серед них є дитина. Медики госпіталізували кількох постраждалих, включно з вагітною жінкою та чоловіком у вкрай важкому стані.

Щонайменше 24 особи отримали травми, серед них є дитина. Медики госпіталізували кількох постраждалих, включно з вагітною жінкою та чоловіком у вкрай важкому стані. Врятовані: Понад 40 людей були врятовані силами ДСНС із постраждалих будинків. Зокрема, у Деснянському районі врятовано 14 людей (одну особу деблоковано з-під завалів), у Подільському – 13, у Дніпровському – 17, у Солом’янському – 20.

Хроніка руйнувань по районах столиці

Наслідки падіння уламків зафіксовані у більшості районів міста, спричинивши пожежі та руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури:

Деснянський район: Загибель однієї особи. Зафіксовано пожежі у двох багатоповерхівках на різних рівнях (7-й та 5-8 поверхи). Рятувальники врятували 14 людей та евакуювали 50.

Загибель однієї особи. Зафіксовано пожежі у двох багатоповерхівках на різних рівнях (7-й та 5-8 поверхи). Рятувальники врятували 14 людей та евакуювали 50. Дніпровський район: Ліквідовано загоряння двох квартир у п’ятиповерхівці. Врятовано 17 людей. Також горіли дерев’яні будинки спортивної бази (на площі 200 кв. м).

Ліквідовано загоряння двох квартир у п’ятиповерхівці. Врятовано 17 людей. Також горіли дерев’яні будинки спортивної бази (на площі 200 кв. м). Подільський район: Влучання уламків у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.

Влучання уламків у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей. Солом’янський район: Загоряння даху та п’ятого поверху житлового будинку. Врятовано 20 осіб.

Загоряння даху та п’ятого поверху житлового будинку. Врятовано 20 осіб. Оболонський район: Влучання у 9-поверховий житловий будинок, загоряння квартир з 7 по 9 поверхи.

Влучання у 9-поверховий житловий будинок, загоряння квартир з 7 по 9 поверхи. Святошинський район: Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху, а також ліквідовано загоряння у 22-поверховому будинку.

Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху, а також ліквідовано загоряння у 22-поверховому будинку. Голосіївський район: Падіння уламків на території лікарні та ліквідація загоряння в будівлі.

Падіння уламків на території лікарні та ліквідація загоряння в будівлі. Дарницький район: Займання на території школи та загорання автомобіля.

Займання на території школи та загорання автомобіля. Шевченківський район: Ліквідовано загоряння адміністративної будівлі та на відкритій території.

Наслідки для інфраструктури та робота служб

Окрім руйнувань житлового фонду, ворожа атака пошкодила ділянки теплових мереж, що спричинило тимчасову відсутність теплопостачання частини будівель у Деснянському районі. У місті також можливі перебої електро- і водопостачання.

На всіх локаціях працюють екстрені служби, медики та аварійно-рятувальні підрозділи для ліквідації наслідків, надання допомоги постраждалим та перевірки території.

Нагадаймо, війська РФ встановили добовий рекорд просування, захопивши 40,06 км² території.